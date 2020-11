Kia se préparerait à suivre les traces de... Hummer!

Si GMC retient beaucoup l’attention depuis les derniers jours avec son Hummer EV 2022 entièrement électrique, Kia trouve aussi le moyen de faire parler d’elle avec un véhicule qui n’est pas sans rappeler le fameux Humvee conçu par AM General pour l’armée américaine.

Vous vous rappelez le défunt Borrego? Connu sous le nom Mohave à l’international, il est encore commercialisé dans certains pays et Kia a décidé d’adapter sa plateforme pour créer un véhicule militaire léger de nouvelle génération.

La compagnie fournit déjà des engins tactiques au gouvernement coréen et à d’autres armées sur la planète.

Photo: Kia

Le nouveau modèle en question sera un véhicule tout-terrain sans toit dans le même genre que le Chevrolet Colorado ZR2 modifié par GM. Un prototype doit voir le jour en 2021. En plus d’avoir une vocation militaire, il sera utilisé dans les secteurs industriel et récréatif – sous une version plus civilisée, bien sûr.

Et c’est peut-être là le truc qui nous intéresse le plus. Kia pourrait suivre les traces de Hummer avec son H1 original, puis les H2 et H3. Ne serait-ce pas incroyable? La marque nous a prouvé qu’elle est capable de surprendre avec le Telluride et, selon des rumeurs, un VUS encore plus costaud pourrait bientôt s’amener. N’oublions pas non plus la camionnette Kia qui figure dans les plans.

Photo: Kia

Mais bon, ne nous emballons pas trop vite. Il est possible qu’un tel « Hummer coréen » ne fasse pas le saut jusqu’en Amérique ou, du moins, qu’on ait droit à un produit très différent. Kia mentionne néanmoins que l’expertise acquise dans le développement de ses véhicules militaires servira à renforcer ses autres VUS conçus pour la route.

