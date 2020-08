Kia Sorento d'occasion : V6 ou 2,0T?

Je magasine présentement pour un Kia Sorento 2016. Je trouve plusieurs modèles intéressants, mais j’hésite entre le moteur 2,0 T et le V6 de 3,3 litres. Il n’y a pas vraiment de différence de prix. Que me recommandez-vous?

---------------

Bonjour Simon,

À l’époque, le Sorento était offert avec trois moteurs différents : un quatre cylindres de 2,4 litres, pour la version de base, un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé, ainsi qu’un V6 de 3,3 litres pour les versions à 7 passagers.

Le moteur turbo développe 240 chevaux, et produit 260 livres-pied de couple à bas régime. Le V6 de 3,3 litres développe 290 chevaux, et 252 livres-pied de couple à 5 3000 trs/min. Les deux moteurs sont accouplés à une transmission automatique à six rapports, et offrent une consommation d’essence similaire, quoique le moteur turbo est un peu plus économique, d’environ 10%.

Comment se comportent-ils sur la route? Le moteur turbo est un peu plus nerveux, mais le V6 a clairement l’avantage dans les accélérations et sur les reprises. On peut également avancer qu’une motorisation de plus grosse cylindrée dépourvue de turbocompresseur risque d’être moins problématique à long terme. De plus, avec deux sièges de plus, les versions équipées du V6 sont plus pratique, si c’est un facteur pour vous. Bref à prix égal, le moteur V6 semble être l’option la plus intéressante.

Finalement, comme vous êtes à la recherche d’un véhicule d’occasion, nous vous recommandons de faire passer une inspection mécanique en bonne et due forme avant de procéder à l’achat.

