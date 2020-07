La Chevrolet Corvette 2021 en offre plus pour le même prix

Ceux qui ont la chance de mettre la main sur un des premiers exemplaires de la nouvelle Chevrolet Corvette à moteur central peuvent se péter les bretelles, mais les autres ne sont pas en reste. La compagnie vient en effet d’annoncer que le modèle 2021 offrira plus d’équipement et d’options en conservant le même prix de base.

« Notre mission était de développer une nouvelle voiture sport qui combine les attributs populaires de la Corvette avec la performance et l’expérience de conduite des supervoitures à moteur central.

Nous sommes ravis de voir la réaction des clients depuis le lancement et nous allons même rendre la Corvette encore plus attrayante en 2021 avec de nouveaux ajouts », a déclaré l’ingénieur en chef de la Corvette Tadge Juechter.

De quoi parle-t-on au juste? Commençons par le design. De nouvelles couleurs de carrosserie figurent au menu comme Red Mist et Silver Flare (les appellations françaises ne sont pas encore connues). Les bandes doubles pleine longueur qui donnent une allure de bolide de course à la Corvette peuvent être de couleur bleue, orange, rouge ou jaune. D’autres options de bandes décoratives, celles-là bicolores, sont aussi disponibles.

It’s time to earn some new racing stripes. Check back soon for #Corvette news. pic.twitter.com/OqmOpsksii — Chevrolet (@chevrolet) July 6, 2020

À l’intérieur, un agencement de couleurs Sky Cool Gray/Yellow Strike peut maintenant être commandé. L’équipement de série est bonifié avec l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, comme on voit dans de plus en plus de véhicules. Dans la Corvette actuelle, ces applications nécessitent un fil.

Par ailleurs, l’écran affiche désormais le mode de conduite activé et un nouveau tachymètre numérique apparaît en mode Piste. La fonction Boucler pour rouler, qui empêche le conducteur de déplacer le levier de vitesses de la position de stationnement pendant 20 secondes s’il n’attache pas sa ceinture, se retrouve incluse de série.

Photo: Chevrolet

Dernier ajout mais non le moindre : la suspension à contrôle magnétique devient accessible sans opter pour l’ensemble de performance Z51. Ce système d’amortissement de nouvelle génération analyse la route et s’adapte en aussi peu que 10 à 15 millièmes de seconde.

Le V8 atmosphérique de 6,2 litres ne change pas; il génère toujours jusqu’à 495 chevaux et 470 livres-pied de couple via une boîte à double embrayage à huit rapports. Et tel que mentionné en intro, le PDSF reste le même également, soit 67 898 $ pour le coupé et 76 898 $ pour la Corvette décapotable.

