[VIDÉO] La Chevrolet Corvette 2020 affronte une Porsche 911 GT3 RS

Vous avez aimé l’essai de la nouvelle Chevrolet Corvette 2020 de huitième génération (C8) par notre journaliste Antoine Joubert sur le circuit de Spring Mountain, à Las Vegas? La capsule vidéo Sur la route qui l’accompagne est à voir absolument aussi!

Comme vous le savez, la production a débuté le 3 février et les premiers acheteurs viennent d’en prendre possession. Quelques-uns n’ont pas tardé à filmer leurs propres séances en piste et nous avons choisi de vous en présenter une aujourd’hui.

Sur la chaîne YouTube de Speed Phenom, on assiste à une belle bataille entre la Corvette C8 et une autre voiture sport dont le moteur se trouve derrière le poste de pilotage, en l’occurrence la Porsche 911 GT3 RS.

L’action se déroule sur le circuit de Willow Springs, en Californie. Tout est fait de façon amicale et uniquement dans le but de divertir. Autrement dit, ce n’est pas un véritable face-à-face où les bolides sont poussés à leurs limites absolues. N’empêche, le spectacle est enrichissant.

D’un côté, donc, une Chevrolet Corvette 2020 munie de l’ensemble Z51, comprenant une suspension plus ferme, des freins Brembo, un échappement de performance ainsi qu’un becquet avant et un aileron arrière exclusifs. Son V8 de 6,2 litres génère 495 chevaux et 470 livres-pied de couple. Dans la vidéo, on apprend que le carrossage des roues a été ajusté selon les recommandations de Chevrolet afin de minimiser l’usure des pneus et le sous-virage.

De l’autre côté, la Porsche 911 GT3 RS exploite un moteur à six cylindres à plat de 4 litres développant 520 chevaux et 346 livres-pied de couple. À 213 400 $ canadiens, elle coûte environ le triple de sa rivale américaine (73 798 $ pour une Corvette 1LT Z51). Incroyable, n’est-ce pas?

Imaginez le résultat avec la future Corvette Z06!