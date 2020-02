La première Corvette à moteur central est officiellement assemblée

C’est aujourd’hui que les ouvriers de l’usine de Chevrolet à Bowling Green (Kentucky) ont assemblé la première Corvette 2020.

Rappelons que ce millésime marque le passage de la septième à la huitième génération de cette voiture sport américaine. Si son moteur était en position avant depuis 1953, ses concepteurs l’ont déplacé en position centrale arrière pour la première fois. Parmi les autres changements majeurs, notons l’abandon de la boîte manuelle.

Initialement, la production de la Corvette C8 devait débuter à la fin de l’année 2019. Or, la grève automnale des travailleurs de General Motors a quelque peu bousculé l’échéancier. Ce faisant, il a fallu attendre jusqu’au 3 février pour assister à la sortie de l’usine de la Corvette 2020 portant le numéro de série 001.

Il est prévu que les premières unités soient acheminées à leurs propriétaires respectifs dès la fin de février ou le début de mars. Ceux et celles qui ont commandé une version décapotable devront patienter encore un peu.

Comme nous l’écrivions dans cette rubrique plus tôt cette année, ce premier exemplaire de la Corvette de nouvelle génération s’est vendu 3,9 M$ CAN lors d’un encan organisé par la firme Barrett-Jackson. Tel qu’on peut le voir sur la photo principale, elle est peinte en noir et son habitacle est de la même couleur. Il s’agit d’une version 3LT pour laquelle toutes les options possibles ont été cochées.

Son futur propriétaire, Rick Hendrick, est l’homme d’affaires américain qui est notamment à la tête de l’écurie Nascar Hendrick Motorsports. Dans une entrevue accordée au média Detroit Free Press, il affirmait qu’il ne la conduira jamais.

Au Canada, la Corvette 2020 est offerte à partir de 69 998 $.

En vidéo : le dévoilement de la Corvette C8