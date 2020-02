Antoine Joubert essaie la nouvelle Chevrolet Corvette C8 Z51 2020

Notre journaliste Antoine Joubert sillonne le circuit de Spring Mountain à Las Vegas au volant de la très convoitée Chevrolet Corvette Z51 de huitième génération. Ce n’est pas sans enthousiasme qu’il vous décrit les performances de ce bolide parfaitement balancé dont les accélérations sont saisissantes.

Cette sportive est-elle parfaite en tout point? Antoine remet en cause la pertinence de la version Z51 dans un cadre quotidien à cause de ses sièges étroits et de ses suspensions plus fermes. Le modèle essayé coûte un peu plus de 90 000$ américains. Combien devrez-vous débourser en extra pour obtenir la version décapotable tout équipée? Notre expert y répond à cette question, et à plein d'autres dans cette émission spéciale du Guide de l’auto!