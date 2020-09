Admirez l’Ares S Project, une Corvette C8 de 705 chevaux

Vous connaissez Ares? Il s'agit d'un studio de design italien qui compte plusieurs branches à travers le monde, supervisé par Dany Bahar, l’ancien patron de Lotus.

Sa Panther ProgettoUno qui rend hommage à la De Tomaso Pantera est une perle à voir, mais si on vous en parle aujourd’hui, c’est plutôt à cause de son tout dernier bébé, l’Ares S Project.

Incroyable mais vrai : le bolide que vous voyez sur les images est à la base une Chevrolet Corvette Stingray 2020. Le châssis, la boîte à double embrayage à huit rapports et le rouage à propulsion sont les mêmes, mais Ares a modifié le V8 LT2 de 6,2 litres pour atteindre 705 chevaux (210 supplémentaires) à 6 450 tr/min et un couple de 715 livres-pied (+245) à 5 150 tours/minute. De plus, le seuil de régime maximal, autrement dit la fameuse redline, s’élève à 9 000 tours/minute (2 500 de gagnés).

Photo: Ares Design

Dans une entrevue pour le site Top Gear, Bahar n’a pas voulu détailler comment son équipe est arrivée à une telle puissance, mais il affirme que tout est mécanique, rien d’électronique ou informatique. Pas même de suralimentation; le moteur reste atmosphérique. Apparemment, le son reproduit celui des anciens V10 de Formule 1 et le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en 2,6 secondes selon des simulations.

Quant à la carrosserie, elle change du tout au tout, délaissant les formes angulaires de l’icône américaine de huitième génération pour adopter des rondeurs typiquement européennes. Le devant de la voiture et le poste de pilotage sont extrêmement bas, une impression accentuée par les ailes hyper musclées (le diamètre des roues n’est pas mentionné).

Photo: Ares Design

Une longue prise d’air sur le toit sert à refroidir le moteur central et, malgré l’absence d’un aileron, le design de la partie arrière est peut-être encore plus spectaculaire que celui à l’avant. Remarquez cependant qu’il n’y a pas de vitre arrière, donc on devine qu’une caméra est reliée au rétroviseur.

Ares compte fabriquer 24 exemplaires de la S Project sur une période de deux ans, chacun vendu au prix de 500 000 €. Avec le taux de change, ça revient à 845 000 $ canadiens. Trouvez-vous encore la nouvelle Corvette dispendieuse?

