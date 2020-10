Photo: SongSan Motors

Certains constructeurs automobiles chinois sont réputés pour fabriquer des clones de voitures américaines et européennes. Le tout dernier exemple est présentement exposé au Salon de l’auto de Pékin 2020.

La nouvelle SS Dolphin de SongSan Motors n’est ni plus ni moins qu’une réplique de la Chevrolet Corvette de première génération (C1). Trois importantes différences, toutefois : elle est plus longue et plus haute que l’originale, elle exploite un système hybride rechargeable offrant une autonomie électrique d’environ 95 kilomètres et la puissance est transférée aux roues avant au lieu des roues arrière – un sacrilège!

On vous laisse y jeter un coup d’œil avec cette galerie de photos…