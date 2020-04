J'hésite entre un Kia Seltos et un Mazda CX-30, lequel choisir?

Bonjour, je magasine un VUS présentement et j’hésite entre deux nouveautés : le Mazda CX-30 et le Kia Seltos.

Lequel est le meilleur selon vous?

Bonjour Philippe,

Vous n’êtes pas le seul à nous poser cette question, signe que ces deux véhicules intéressent beaucoup les acheteurs en ce moment.

Après avoir conduit les deux modèles récemment, je peux déjà vous dire qu’il n’y a pas de mauvais achat. Ce sont deux VUS bien construits, qui proposent une bonne tenue de route et des performances amplement suffisantes pour un usage quotidien.

Pour savoir quel modèle choisir, il faut regarder les critères qui ont de l’importance pour vous. L’espace pour les passagers avant est similaire dans les deux véhicules. En revanche, les occupants assis à l’arrière préfèreront le Seltos, plus spacieux que le CX-30. Et si vous avez besoin de plus d’espace de chargement, prenez en compte le fait que le coffre du Kia (752 litres) est nettement plus grand que celuidu VUS de Mazda (572 litres).

Du côté du CX-30, la qualité de finition intérieure est meilleure que celle du Seltos. En particulier les modèles haut de gamme, dont le raffinement fait penser à des VUS de luxe vendus beaucoup plus cher. Grâce à une direction précise et plus tranchante, le plaisir de conduite est aussi supérieur dans le CX-30. La tenue de route est également plus efficace, mais le roulement se montre plus ferme lorsque la route devient mal revêtue.

Au niveau des motorisations, le moteur 2 litres de base de Mazda est moins bruyant que celui de Kia quand on le sollicite fortement. En ce qui concerne les moteurs optionnels, les deux blocs offrent des performances amplement suffisantes pour un usage quotidien. Cependant, le 4 cylindres 1,6 litre turbo du Seltos, doté d’une boîte de vitesses double embrayage à 7 rapports est plus complexe que celui du CX-30 (moteur 2,5 litres sans turbo et boîte automatique traditionnelle à 6 rapports). La fiabilité à long terme est donc un peu plus incertaine avec le bloc optionnel chez Kia.

En conclusion, si vous aimez conduire et que ce critère est important, le CX-30 est le plus intéressant. Au contraire, si votre véhicule vous sert juste à aller du point A au point B et que vous utilisez souvent les places arrière de votre VUS, un Seltos fera parfaitement le travail.

