Devrais-je faire le saut vers une Chrysler Pacifica Hybrid?

Je m’intéresse à la Chrysler Pacifica Hybrid, mais j’ai des doutes quant à sa fiabilité et son économie de carburant réelle. Aussi, considérant le prix très élevé de la version Limited, il me faut la financer sur huit ans afin que les mensualités soient raisonnables. Est-ce que le véhicule en vaut la peine?

-----------------------

Bonjour Marc,

La Chrysler Pacifica Hybrid est à mon sens un véhicule méconnu. Pour avoir parcouru plus de 4000 kilomètres à son volant, je peux vous dire que son autonomie électrique réelle en été est facilement de 55 à 60 kilomètres. J’ai même pu parcourir 74 kilomètres en mode électrique, en situation optimale.

Comprenez ainsi par cela qui si vous roulez par exemple 100 kilomètres par jour, environ la moitié de votre trajet se fera en mode électrique. Après quoi, le mode hybride sera en fonction. Il en résulte donc une moyenne de consommation oscillant entre 4 et 6 litres aux 100 km, et autour de 8 L/100 km en hiver. Alors oui, la consommation est plus que raisonnable.

Quant à la qualité du produit, elle n’est pas à craindre. Des problèmes électriques ont été rencontrés sur les premiers modèles en 2016 et 2017, mais ceux-ci ont été réglés. Attendez-vous toutefois à un remplacement prématuré des freins, comme avec la plupart des produits Chrysler. Et il est important de ne pas lésiner sur la qualité des pneumatiques, étant donné le poids de ce véhicule, qui frôle les 5 000 livres.

Maintenant, je déconseille fortement le financement de la Pacifica pour une période de huit ans. Six ans tout au plus, et encore. Pourquoi? Parce que cette formule vous coûtera d’abord 8 000 $ de frais de financement (sur une version Limited sans options) et parce que vous serez en équité négative par rapport à la valeur de votre véhicule pour 75% du terme. Une situation très dangereuse puisque si vous devez vous défaire de votre véhicule, qu’importe la raison, il vous faudra assumer l’écart entre la valeur du véhicule et votre dette.

Ainsi, en optant pour un terme de cinq ou six ans, vous épargnerez 1 300 $ et 2 000 $ en frais de financement et rejoindrez beaucoup plus rapidement l’équité positive.

Je termine en mentionnant que le crédit gouvernemental de 13 000 $ est toujours applicable et qu’à l’heure actuelle, le taux de financement à l’achat est de 3,49%, autant pour un modèle 2019 que 2020. Un rabais supplémentaire de 1000 $ est applicable sur le modèle 2019, or il est clair que la version 2020 vaut (pour une question de dépréciation) facilement de 3 000 $ à 4 000 $, pour un véhicule 100% identique. Alors, n’hésitez pas et optez pour un modèle 2020.