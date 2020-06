Honda CR-V... ou Lincoln MKX?

Je dois remplacer ma Ford Windstar 2000 et j’hésite entre un Honda CR-V Touring 2016 de 48 000 km et un Lincoln MKX 2016 de 71 000 km, les deux vendus à 25 000 $.

Bonjour Alain,

Puisque vous conduisez actuellement un véhicule âgé de 20 ans, je comprends que vous les usez à la corde, ce qui est très bien. Maintenant, pour ce faire, et afin que votre portefeuille ne se dégarnisse pas trop, l’idée est d’opter pour le véhicule le plus fiable et dont le coût d’entretien à long terme sera le plus bas.

De ce fait, je n’ai d’autre choix que de vous recommander le CR-V : il est fiable, solide, frugal et ne requiert qu’un minimum d’entretien. Dans sa version Touring, le niveau de luxe et honorable. Cependant, il est évident que vous n’aurez pas tout le confort d’un Lincoln MKX, mieux insonorisé et beaucoup plus douillet. La puissance n’est pas non plus comparable, puisque le Lincoln peut offrir jusqu’à 335 chevaux, si équipé du moteur V6 de 2,7 litres turbo, alors que Honda ne propose qu’un quatre cylindres de 180 chevaux.

Bref, sur le plan rationnel, le CR-V est un bien meilleur choix. Cependant, le MKX, qui dérive du Ford Edge, n’a pas un mauvais bilan de fiabilité. Il s’agit aussi d’un véhicule solide, bien construit, mais assurément plus capricieux, et qui vous coûtera plus cher en entretien et en essence.

