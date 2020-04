Le Mitsubishi RVR est-il assez fiable pour le climat gaspésien?

J’aimerais connaître votre opinion sur le Mitsubishi RVR au chapitre de la fiabilité, dans les conditions de la Gaspésie.

Merci d'avance pour votre réponse.

Bonjour Ray,

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le RVR a subi cette année une refonte partielle de sa carrosserie, ce qui lui donne une allure plus moderne. Toutefois, rien ne change sur le plan technique. Il possède les mêmes motorisations et les mêmes éléments suspenseurs que par le passé.

Cela signifie donc que le RVR demeure toujours d’une grande fiabilité. Et bien que la Gaspésie soit une région plus venteuse et froide que la moyenne, je ne crois pas qu’il en sera sérieusement affecté pour autant. Un chauffe-moteur, si le véhicule n’est pas stationné au garage, suffira pour faciliter les démarrages, si besoin il y a.

Maintenant, et bien que la garantie soit un sérieux atout pour ce modèle, je me permets de vous dire qu’il existe mieux dans ce segment de véhicule. À commencer par le facteur prix, puisque le RVR fait payer plutôt cher sa conception vétuste et son équipement plus ou moins compétitif. Or, vous serez par exemple beaucoup mieux servi par une Subaru Crosstrek, un Hyundai Kona ou un Nissan Qashqai.

J’ajouterais à l’équation le nouveau Mazda CX-30, plus sport, mais moins spacieux, ou encore le Honda HR-V, que l’on apprécie aussi pour sa grande fiabilité et son volume habitable.

Évidemment, il est possible que le RVR vous attire pour toute sorte de raisons, incluant une relation privilégiée avec le concessionnaire. Et dans ce cas, sachez que ce véhicule demeurera fiable et peu coûteux à entretenir. Maintenant, histoire de vous donner un meilleur son de cloche, je vous invite à lire mon essai du Mitsubishi RVR, rédigé il y a quelques mois.

