Subaru Impreza ou Mitsubishi Lancer usagée, laquelle choisir?

Je suis jeune et passionné de voitures, que ce soit les modèles tout-terrain ou les autos sport! J’ai 17 ans et j’ai travaillé deux étés pour économiser 11 000 $. Quelle voiture me conseilleriez-vous d’acheter?

J’aimerais bien une auto à traction intégrale comme une petite Subaru Impreza ou une Mitsubishi Lancer AWC. Cependant, quand je regarde les Impreza 2013-2014 à vendre, elles ont toutes 150 000 kilomètres! Les Lancer sont moins chères et avoisinent les 8 000 $ mais elles ont aussi 150 000 kilomètres et j’ai peur de commettre une erreur. Je ne connais pas vraiment leur niveau de fiabilité. Avez-vous quelques recommandations à me faire?

Bonjour Will,

D’après ce que je comprends, vous recherchez une auto à 4 roues motrices, âgée de 6 à 8 ans et qui n’a pas trop de kilométrage. Lorsque l’on regarde les véhicules à traction intégrale et dignes d’intérêt qui rentrent dans votre budget, il y en a quatre : la Subaru Impreza, la Mitsubishi Lancer, la Toyota Matrix et le Suzuki SX4, qui est un multisegment.

Étant donné que vous êtes encore étudiant, j’aurais tendance à éliminer l’Impreza pour trois raisons. Elle est généralement coûteuse, elle a eu des problèmes de moteur et peut être plus onéreuse à assurer.

La Lancer est une auto globalement fiable et éprouvée puisqu’elle n’a pratiquement pas évolué depuis son introduction en 2008. Et vous pourrez peut-être en trouver qui sont encore garanties un an ou deux par le constructeur. Par contre, les plus récentes demeurent tout de même un peu chères considérant votre budget.

Si la fiabilité est un critère important, le Suzuki SX4 et la Toyota Matrix sont également des achats intéressants . La Matrix, très appréciée des Québécois, conserve une cote élevée sur le marché mais est souvent kilométrée.

Le SX4 est moins « cool » qu’une Lancer, une Impreza ou une Matrix, néanmoins son prix est raisonnable pour ce qu’elle offre. Et il n’y a pas à s’inquiéter de l’approvisionnement en pièces détachées qui ne pose pas de problème au moment d’écrire ces lignes.

Si l’on fait abstraction des autos sport, les modèles à boîte manuelle sont généralement un peu moins chers que les versions à boîte automatique. Si vous aimez la conduite, opter pour une auto à trois pédales serait aussi un bon moyen d’économiser sur le prix d’achat.

Enfin, quel que soit le modèle que vous allez acheter, une inspection mécanique réalisée par un spécialiste indépendant s’impose, même si vous achetez l’auto chez un concessionnaire.

