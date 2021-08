La dernière Mitsubishi Lancer Evo vendue plus de 147 000 $

Avec seulement 350 exemplaires fabriqués pour le marché canadien, la Mitsubishi Lancer Évolution X est un spécimen très rare. Le dernier exemplaire a été vendu pour un prix exorbitant de 147 899 $.

L’annonce était montrée sur le site du concessionnaire de Baywest, situé en Ontario. Cette Lancer était pratiquement neuve, puisqu’elle a uniquement roulé pendant 99 kilomètres.

Par conséquent, ceci pourrait être l’une des raisons pourquoi elle s’affichait à plus 147 000 $, d’autant plus qu’il s’agissait d’un modèle rare et d’une édition spéciale.

Photo: Baywest Mitsubishi

En effet, pour la dernière année de la production de la Evo, soit 2015, la marque nippone a introduit la Final Edition. Celle-ci monte la puissance du quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 291 chevaux à 303 chevaux. Même son de cloche pour le couple qui a légèrement augmenté de 300 à 305 lb-pi.

Mécaniquement, nous retrouvons une boite manuelle à cinq rapports et le rouage intégral S-AWC. En termes de performances, l’Evo est muni de frein Brembo et de jantes BBS de 18 pouces chaussées de pneus Yokohama Advan A13.

Photo: Baywest Mitsubishi

Sur le plan esthétique, cette Evo est blanche et recouverte d’un toit noir. La calandre et le diffuseur sont aussi noirs pour accentuer le tout. Typique aux japonaises, la sportive arbore un immense aileron et deux échappements situés aux extrémités. Un petit logo Final Edition se retrouve sur le coffre.

À l’intérieur, plusieurs surpiqûres rouges parsèment l’habitacle et une plaque montrant le numéro de fabrication du véhicule se situe devant le levier de vitesse. Les sièges baquets Recaro complètent le tout et un caisson d’extrême grave est localisé dans la valise.

La Mitsubishi Lancer a été abandonnée par Mitsubishi après l’année-modèle 2017.

