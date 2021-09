Subaru Impreza 2017-2018 à boîte manuelle : un bon achat?

Je suis tenté d’acquérir une Subaru Impreza 2017 ou 2018 à hayon. J’ai une préférence pour la transmission manuelle. Peut-on espérer que la fiabilité soit raisonnable même si 2017 est la première année-modèle de la nouvelle génération? Le moteur de 2,0 L est le même que la génération précédente.

Bonjour Kevin,

Étant donné que les premières Mazda3 à quatre roues motrices sont débarquées sur le marché en 2019, il est vrai que les voitures compactes proposant ce type de rouage se font particulièrement rares sur le marché d’occasion. On vous comprend donc d’être attiré par la Subaru Impreza. Pratique, polyvalente et drôlement amusante en hiver, elle a toutefois pris un coup de vieux. Avec la montée en popularité du Crosstrek ces dernières années, on a moins donné d’attention à l’Impreza.

En ce qui a trait à la fiabilité, Consumer Reports fait état d’ennuis éprouvés avec le système de freinage ainsi que l’électronique à bord du véhicule. Quant à l’Association pour la protection des automobilistes (APA), elle note que la soupape de recyclage des gaz du carter pourrait se briser, ce qui forcerait le remplacement du moteur.

De notre côté, nous n’avons pas de bémols supplémentaires à souligner. Mentionnons tout de même le comportement quelque peu rudimentaire de la voiture.

Attendez-vous à payer entre 14 000 $ et 17 500 $ pour une Subaru Impreza 2017 à 2018, tout dépendant du kilométrage, du niveau d’équipement et de la condition générale. Comme toujours, avant de conclure l’achat, nous vous recommandons fortement de vous assurer de l’historique du véhicule et de le faire inspecter par un atelier mécanique de confiance.

