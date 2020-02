Quel véhicule choisir pour notre fille de 18 ans avec un budget de 10 000 $?

Nous devons acheter une petite voiture usagée à notre fille qui, en passant, ne veut rien savoir de Honda.

Nous avons un budget de 10 000 $ pour une voiture fiable, sécuritaire et qui est très efficace dans les conditions hivernales, puisque nous vivons à Val-David dans les Laurentides. Avez-vous des modèles à nous suggérer?

Bonjour Dany,

Dans un monde idéal, vous opteriez sans doute pour un modèle compact à quatre roues motrices. Et tout de suite, la Suzuki SX4 hatchback à traction intégrale me vient en tête. Il est vrai que ce modèle commence à prendre l’âge et que le constructeur n’est plus présent au pays, mais il s’agit d’une voiture quasi indestructible.

Vous pourriez ainsi mettre la main sur un modèle 2012 – 2014 qui vous coûtera entre 8 000 $ et 10 000 $, affichant un bas kilométrage. Au moment d’écrire ces lignes, quelques unités sont disponibles sur des sites spécialisés au Québec, signe qu’il est encore possible de trouver des modèles en bonne condition. Ne craignez pas la disponibilité des pièces, puisque les commerçants de pièces comme les centres de recyclage ont encore tout ce qu’il faut pour son entretien et ses réparations.

Pourquoi la SX4? Parce qu’elle offre un habitacle polyvalent, une très grande qualité de construction, une mécanique solide et durable, et parce qu’elle est particulièrement résistante à la corrosion. Son rouage intégral est fort efficace et contribue notamment au plaisir de conduire. Sachez également que les coûts d’entretien sont inférieurs à la moyenne, mais que la consommation d’essence est un peu élevée, avec une moyenne combinée de 9 litres aux 100 km.

D’autres options intéressantes? La Mitsubishi Lancer à moteur 2,4 litres et système AWC, ou bien sûr une Subaru Impreza, mais avec laquelle vous risquez hélas de rencontrer des problèmes de moteurs.

