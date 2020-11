Subaru Impreza 2021 : cinq choses à savoir

La Subaru Impreza demeure l’une des voitures les plus vendues au pays et c’est en partie parce qu’elle est toujours la plus abordable avec un rouage intégral. Ayant bénéficié d’une mise à jour en 2020, elle revient pour l’année-modèle 2021 avec quelques changements à son équipement.

Voici cinq choses que vous devez savoir à son sujet…

Quoi de neuf?

La Subaru Impreza 2021 devient encore plus agréable à conduire en hiver puisqu’un volant chauffant est désormais inclus de série dans les versions Touring et supérieures. De plus, la sécurité est rehaussée grâce aux phares entièrement automatiques et aux antibrouillards sur toutes les versions.

Photo: Subaru

Un seul moteur… pour l’instant

La Subaru Impreza continue de miser sur un moteur à quatre cylindres à plat de 2,0 litres qui génère 152 chevaux et un couple de 145 livres-pied. Celui-ci peut être jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports ou une automatique à variation continue (CVT) appelée Lineartronic.

Tôt ou tard, on imagine que l’Impreza va finir par proposer un moteur plus puissant en option, comme c’est le cas de son grand frère, le Crosstrek, pour 2021. Il s’agit plus précisément d’un quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied. Voilà qui ferait joliment le pont entre l’Impreza de base et la WRX (268 chevaux).

Comme un ange-gardien

De série lorsqu’on opte pour la transmission à variation continue Lineartronic, la technologie d’aide à la conduite EyeSight de Subaru veille toujours au grain avec un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage d’urgence automatique, une alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi qu’une aide au maintien dans la voie.

Photo: Subaru

Une voiture connectée

La plupart des Subaru Impreza 2021 reçoivent aussi les Services connectés Subaru Starlink. Reliés au réseau cellulaire national et indépendant de votre téléphone, ceux-ci assurent une surveillance de la voiture et procurent une assistance dans diverses situations.

Par exemple, il y a l’assistance routière, le service de concierge, la notification automatique d’une collision accompagnée d’une aide d’urgence et la possibilité de fixer un rendez-vous au service. Via l’application mobile, vous pouvez également localiser la voiture, démarrer le moteur, activer le système de chauffage et de climatisation et verrouiller ou déverrouiller les portières, tout ça à distance.

Photo: Subaru

Encore à moins de 20 000 $

Les véhicules neufs sous les 20 000 $ se font de plus en plus rares de nos jours, mais la Subaru Impreza 2021 conserve son prix de base très attrayant de 19 995 $ (excluant les frais de transport et de préparation) dans le cas de la berline. L’Impreza à cinq portes débute quant à elle à 20 995 $. En remplaçant la boîte manuelle par la Lineartronic, la facture grimpe de 2 000 $.

La version la plus équipée est la Sport-tech avec EyeSight (CVT seulement), affichée à 30 795 $ pour la berline et 31 795 $ pour le modèle à hayon. Elle se distingue avec des roues de 18 pouces, des sièges en cuir, un système audio harman kardon à huit haut-parleurs et un écran central de huit pouces avec navigation GPS.

