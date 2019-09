Volkswagen ID.3 : la voici, la nouvelle voiture électrique de Volkswagen

Volkswagen a dévoilé comme promis sa voiture électrique de nouvelle génération, la ID.3. Celle-ci incarne le début d’un autre chapitre pour la marque allemande, qui profite également de l’occasion pour dévoiler un nouveau logo.

Comme tous les futurs modèles de la famille ID., la Volkswagen ID.3 repose sur l’architecture MEB et son nouveau design contraste radicalement avec le catalogue actuel. Avec ses allures de concept, c’est clairement un véhicule conçu pour le futur.

Son long empattement se traduit par un habitacle spacieux (autant que celui d’une voiture intermédiaire, selon Volkswagen) et qui offre une expérience de conduite hyper intuitive, le tout dans un décor épuré.

Photo: Volkswagen

À l’intérieur, l’instrumentation est entièrement numérique. On retrouve aussi un volant multifonction, un gros écran central de 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur et même des pédales qui arborent les symboles de Lecture et de Pause. Toutes les commandes prennent la forme de boutons tactiles à l’exception des interrupteurs pour les vitres électriques et les feux de détresse, tandis qu’une bande de lumière à DEL vient assister le conducteur (par exemple en l’incitant à freiner pour éviter un obstacle).

Côté motorisation, trois options de batterie seront proposées : 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh. Leur autonomie s’élève respectivement à 330, 420 et 550 kilomètres selon le protocole d’essai européen WLTP. C’est impressionnant. En outre, Volkswagen nous dit qu’une recharge rapide de moins de 30 minutes à l’aide d’un courant de 100 kilowatts permettra de regagner environ 290 kilomètres, toujours selon la norme WLTP.

Photo: Volkswagen

La batterie se trouve logée dans le plancher, ce qui abaisse le centre de gravité de la voiture, aide à répartir les masses et optimise la maniabilité. Quant au moteur électrique, il fournit une puissance de 201 chevaux, soit un de plus que la Chevrolet Bolt EV (417 kilomètres d’autonomie).

Dans sa version la plus équipée, la Volkswagen ID.3 possède des roues de 20 pouces, un toit panoramique, un système audio Beats, des sièges confort, la recharge sans fil à haut voltage pour téléphones, un affichage tête haute avec réalité augmentée de même que plusieurs aides à la conduite, dont le maintien dans la voie.

Photo: Volkswagen

En Europe, une édition spéciale de lancement appelée ID.3 1st sera offerte à compter du milieu de l'année 2020. Elle se démarque par un extérieur et un intérieur créés sur mesure pour l’acheteur.

Malheureusement, Volkswagen ne prévoit pas commercialiser la ID.3 en Amérique du Nord. Notre premier modèle ID. sera plutôt un multisegment basé sur le concept ID. CROZZ. Êtes-vous déçu?