La Volkswagen ID. 3 pourrait venir au Canada finalement

Après la première mondiale de la Volkswagen ID. 3 au Salon de l’auto de Francfort plus tôt ce mois-ci, de nombreux amateurs de voitures électriques au Canada ont sans aucun doute été déçus d’apprendre que le constructeur allemand ne prévoyait pas la commercialiser en Amérique du Nord.

Sur notre continent, c’est d’abord avec un multisegment basé sur le concept ID. CROZZ – et qui se ferait appeler ID. 4 – que Volkswagen nous fera découvrir sa nouvelle génération de véhicules électriques à grande autonomie.

C’est tout à fait normal quand on sait que les utilitaires se vendent deux fois plus que les voitures conventionnelles chez nous.

Or, les compactes sont beaucoup plus populaires au Canada qu’au sud de la frontière, comme en témoignent les ventes de la Golf, qui sont presque à égalité avec celles du Tiguan.

Photo: Volkswagen

Dans une entrevue récente accordée au Globe and Mail, le directeur des communications de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, a donné un peu d’espoir en déclarant : « nous regardons cette voiture de très, très, très près et […] nous considérons sérieusement la possibilité de l’offrir au Canada en exclusivité. »

Les réglementations et normes de sécurité moins sévères au Canada qu’aux États-Unis relativement à l’importation de véhicules étrangers faciliteraient la chose.

Bien entendu, Tetzlaff ne s’est pas avancé sur une date, mais le multisegment en question est attendu en Amérique du Nord vers la fin de 2020, alors la venue potentielle de la ID. 3 au Canada ne se fera pas avant 2021.

Photo: Volkswagen

Rappelons que cette nouvelle voiture électrique propose pour l’Europe trois options de batterie : 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh. Leur autonomie s’élève respectivement à 330, 420 et 550 kilomètres selon le protocole d’essai WLTP. Une recharge rapide de moins de 30 minutes à l’aide d’un courant de 100 kilowatts permettra de regagner environ 290 kilomètres. Quant au moteur électrique, il fournit une puissance de 201 chevaux, soit un de plus que la Chevrolet Bolt EV (417 kilomètres d’autonomie).