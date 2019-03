smart devient chinoise à 50%

Gros revirement de situation pour smart : moins de 48 heures après que nous ayons que le sort de la marque serait décidé d’ici la fin de l’année, Daimler annonce la création d’une coentreprise à partage égal (50-50) avec le groupe chinois Geely Holding pour faire fonctionner smart et la développer davantage.

La coentreprise devrait être finalisée plus tard en 2019. Les termes financiers de l’entente n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Concrètement, cela signifie que la prochaine génération de voitures électriques smart – incluant de futurs nouveaux modèles – sera conçue par les studios de design de Mercedes-Benz et les centres d’ingénierie de Geely. L’assemblage se fera en Chine dans une nouvelle usine spécialement consacrée aux véhicules électriques et les ventes à travers le monde débuteront en 2022.

« Nous reconnaissons totalement la valeur de smart. Cette marque possède un attrait unique et une solide valeur commerciale, a déclaré le président du conseil de Geely Holding, Li Shufu. Geely Holding et Daimler ont hâte de travailler ensemble sur ce nouveau projet excitant par lequel nous mettrons encore plus l’accent sur le lancement de produits électriques haut de gamme afin d’offrir une meilleure expérience de mobilité à nos clients. »

Daimler continuera de fabriquer la génération actuelle des voitures smart à son usine de Hambach, en France (smart EQ fortwo), et de Novo Mesto, en Slovénie (smart EQ forfour).

Rappelons aussi que l’usine de Hambach recevra un investissement de 500 millions € (environ 750 millions $) en vue de produire un véhicule électrique compact basé sur le concept EQA.