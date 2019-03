La marque de voitures chinoise NeuWai bientôt au Canada?

Au Salon automobile de Seoul, le constructeur Songuo Motors a présenté sa nouvelle marque NeuWai qui, selon lui, consistera de véhicules électriques « technologiquement avancés dont la conception fait appel à des matériaux novateurs, des groupes propulseurs électrique et à carburant de remplacement ainsi qu’à des méthodes de fabrication écoresponsables. »

Au salon, on a dévoilé pas moins de 12 véhicules, y compris des autos, des camions, des motos et des scooters. La production de ceux-ci – et d’autres – s’amorcerait d’ici 18 mois, signifiant la vente dès 2020. De plus, des dirigeants d’entreprise couvrant 30 pays sur cinq continents se sont rencontrés aujourd’hui afin d’établir des ententes de distribution.

Le Guide de l’auto a contacté le représentant de relations publiques de Songuo Motors aux États-Unis, au sujet d’une éventuelle percée sur le marché canadien, mais on attend toujours une réponse. Toutefois, selon le site Internet du manufacturier, une entente de distribution nord-américaine qui touche le Canada, les États-Unis et le Mexique a été confirmée.

Le constructeur avance une nouvelle technique d’assemblage faisant appel à des panneaux de carrosserie en composite moulés avec une couleur et une finition reluisante. On promet un matériau très durable, sans devoir être peinturé, et recyclable. Les bosses sur les portes au centre commercial et les dommages causés par les accrochages à basse vitesse seront chose du passé, précise-t-on dans un communiqué.

Les composants principaux seraient d’abord fabriqués en Chine. L’assemblage final pourrait être effectué dans les pays des distributeurs à faible coût, créant des emplois locaux.

Les modèles de NeuWai seraient équipés de moteurs électriques, à essence et au propane, selon le type de marché. Outre deux motos et deux scooters électriques, la marque proposerait une petite voiture biplace, une petite berline à quatre passagers, un VUS compact à quatre passagers, une camionnette ainsi qu’un véhicule unique et modulaire, le croisement entre une voiture et un pickup.

Une histoire à suivre.