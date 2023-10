Mercedes-Maybach veut vous envoyer dans l'espace

Au cours du lancement du Mercedes-Maybach EQS 680 VUS, la marque Maybach a annoncé son partenariat avec la firme Space Perspective qui compte envoyer ses clients dans l’espace, à une altitude de 100 000 pieds (un peu plus de 30 km), à bord d’une capsule baptisée Neptune, laquelle est attachée à un ballon gonflé à l’hydrogène dont le diamètre mesure plus de 100 mètres.

Pour l’instant, la contribution de Maybach sera d’assurer le transport terrestre des voyageurs de l’espace à bord du nouveau VUS électrique de la marque. Toutefois, cette collaboration pourrait éventuellement évoluer au point où le manufacturier allemand serait appelé à contribuer au design intérieur de la capsule Neptune One, selon Daniel Lescow, chef de marque pour Maybach.

125 000 dollars américains

Ces missions vers l’espace seront offertes au public à un coût de 125 000 USD par personne, la capsule Neptune pouvant accueillir huit passagers, ainsi qu’un capitaine, par envolée. Le début de ces missions est prévu pour le milieu de 2024, après la conclusion de vols d’essai sans passagers, lesquels devraient débuter vers la fin de 2023. L’approche de Space Perspective diffère radicalement de celles de Virgin Galactic de Richard Branson ou de Blue Origin de Jeff Bezos d’Amazon, qui font usage de fusées ou d’avions porteurs afin d’emmener des passagers dans l’espace.

Photo: Space Perspective

Space Perspective insiste sur le fait que les vols en ballon se feront en douceur avec une ascension graduelle dans un silence complet, et que les passagers ne seront jamais en état d’apesanteur. La durée de chaque mission, du décollage à l’atterrissage, sera de six heures. Space Perspective annonce également que l’entreprise a déjà reçu les dépôts de plus de 1 650 clients potentiels.

Une vue incroyable

La capsule Neptune est en cours de fabrication et comporte un très grand vitrage afin d’assurer une visibilité exceptionnelle aux occupants. Selon le concept avancé, cette capsule abritera un habitacle d’un luxe inouï avec des fauteuils confortables, un bar, un service de repas, et même une toilette appelée « Space Spa »! Comme le service wi-fi est aussi au programme, vous pouvez déjà imaginer les selfies en direct sur les réseaux sociaux…

Photo: Space Perspective

La descente vers la terre ferme sera contrôlée par le relâchement graduel de l’hydrogène gonflant le ballon, la capsule faisant un amerrissage en mer où elle sera récupérée par le navire porteur ayant servi de plate-forme pour le décollage. Space Perspective spécifie que la capsule Neptune est dotée de quatre parachutes pouvant être déployés en cas de défaillance.

Pour Maybach, dont le nouveau slogan est « Welcome to Beyond » afin d’exprimer le niveau de raffinement supérieur de ses véhicules, cette association avec Space Perspective permet de rejoindre une clientèle souhaitant vivre des expériences hors du commun.

