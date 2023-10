Mercedes-Maybach 680 EQS SUV 2024 : L'opulence électrifiée

Tofino, Colombie-Britannique – C’était à prévoir, le premier véhicule électrique de la division Maybach de Mercedes-Benz est un VUS. Présagé par le concept dévoilé à Munich en 2021, puis lancé en avant-première du Salon de l’auto de Shanghai au printemps 2023, le Mercedes-Maybach EQS 680 SUV fusionne raffinement et performances dans un véhicule dont la diffusion sera confidentielle. Le Guide de l’auto a pris le volant de ce mastodonte de trois tonnes qui accélère aussi vite qu’une Porsche 911.

Comme son appellation l’indique, ce nouveau VUS électrique de la division Maybach partage plusieurs composants avec le EQS SUV de la marque allemande, mais comprend de nombreuses touches de grand luxe afin de lui conférer son exclusivité ainsi qu’une certaine opulence. Avec ses livrées de couleurs deux tons, ses divers éléments chromés, sa calandre fermée de couleur noire avec lamelles et son étoile argentée placée sur le capot, le Mercedes-Maybach EQS 680 SUV ne fait assurément pas dans la discrétion. Comme si ce n’était pas assez, le logo en doubles M et le nom de la marque s’affichent à plusieurs endroits sur la carrosserie. Bref, côté bling-bling, on est plus que servi…

0 à 100 km/h en 4,4 secondes

Sur le plan technique, la variante Maybach est animée par deux moteurs livrant une puissance combinée de 649 chevaux, soit 113 de plus que le EQS SUV, et un couple maximal de 701 livres-pied. On a beau se répéter que l’on est au volant d’un véhicule de plus de trois tonnes, force est d’admettre que la poussée vers l’avant qui se manifeste dès que l’on enfonce l’accélérateur nous donne l’impression de surfer sur une déferlante de couple alors que ce VUS atteint 100 km/h en 4,4 secondes. Bien sûr, un Tesla Model X Plaid sera plus véloce pour cet exercice, mais le VUS électrique de Maybach ne joue pas sur l’échiquier de la performance et son degré de raffinement est à des années-lumière de celui de Tesla.

Ce VUS électrique mesure plus de 5 mètres de long avec un empattement supérieur à 3,2 mètres, mais son rayon de braquage n’est que de 11 mètres grâce à son système de roues directrices à l’arrière, celles-ci pouvant pivoter jusqu’à 10 degrés tout comme sur les autres modèles EQS, le VUS comme la berline. Voilà pourquoi le Mercedes-Maybach VUS EQS 680 s’est montré remarquablement agile sur les routes secondaires, malgré son gabarit imposant et sa masse élevée. Bien évidemment, ce VUS électrique est doté d’une suspension pneumatique adaptative réglable selon plusieurs modes, dont le mode Maybach qui est celui choisi par défaut et qui est calibré spécifiquement afin d’assurer un confort maximal aux occupants de la deuxième rangée. Le seul bémol que l’on peut émettre au sujet de la dynamique est que la course de la pédale de frein est longue, ce qui n’inspire pas nécessairement confiance lorsque l’on doit ralentir pour un virage serré. Les ingénieurs ont délibérément choisi de calibrer le système de freinage de cette façon afin de ne pas brusquer les occupants avec un transfert de masse trop rapide vers le train avant.

Silence, on roule!

Mais c’est le silence de roulement qui impressionne le plus. Par rapport au EQS SUV, l’insonorisation a été améliorée par l’ajout d’une plaque fixée à l’arrière de la caisse alors que les structures supportant les deux moteurs électriques comportent des doubles coussins de caoutchouc pour diminuer les vibrations. En outre, les ingénieurs ont aussi choisi d’appliquer des mousses isolantes dans certaines parties de la caisse ainsi que sous le plancher du véhicule afin de réduire le bruit de roulement. Résultat, c’est un confort souverain qui règne dans cet habitacle où tout semble avoir été conçu pour isoler les occupants du monde extérieur. Il suffit d’activer une des fonctions de massage et on pourrait presque s’endormir au volant…

Grosse capacité

Selon les estimations avancées par le constructeur, la consommation d’énergie oscille entre 24,4 et 22,5 kWh aux 100 kilomètres. Maybach annonce une autonomie de 600 kilomètres d’après le très optimiste standard WLTP. Cela laisse entrevoir une autonomie plus réaliste de 470 kilomètres, voire de 500 si l’on traite l’accélérateur avec douceur, la batterie étant d’une capacité de 108,3 kWh.

La variante Maybach n’innove en rien eu chapitre de la recharge. Son système électrique est partagé avec les autres modèles EQS, lequel accepte jusqu’à 200 kW en charge rapide sur une borne capable de livrer un courant continu, et jusqu’à 22 kW en courant alternatif sur une borne de niveau 2. Il est donc techniquement possible de recharger la batterie de 10 à 80% en un peu plus d’une demi-heure sur une borne capable de livrer 200 kW, et de faire une recharge complète en 11 heures et demie sur une borne de niveau 2 livrant un courant de 22 kW.

Voyage en première classe

On s’y attendait, le MBUX Hyperscreen, composé de trois écrans séparés recouverts par une vaste étendue de verre, s’invite à bord de la variante Maybach avec un affichage spécifique à Maybach où le bleu domine. Comme sur les autres modèles EQS, la qualité graphique est à couper le souffle. Le système de navigation comporte les indications affichées en réalité augmentée avec projections de flèches directrices animées et superposées sur les images de la caméra avant aux intersections.

Mais pour apprécier pleinement le luxe ostentatoire et la vocation première du Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, il faut s’asseoir à l’arrière. Boiseries de grande qualité, cuirs nappa, finition irréprochable assurent ce décor où la techno s’invite avec deux écrans contrôlés par une tablette amovible entre les deux sièges. On retrouve un compartiment réfrigéré ainsi qu’un rangement pour deux flûtes à Champagne, offert en option, entre les deux sièges arrière. Le passager côté droit peut activer la position de relaxation à la seule pression d’un bouton pour voir son siège s’incliner vers l’arrière alors qu’un repose-jambes se déploie. C’est le confort de la première classe.

Noir c’est noir

Le Mercedes-Maybach EQS VUS est aussi livrable en édition Night Series qui se caractérise par ses éléments de carrosserie en chrome foncé, ses lamelles de calandre assombries et l’ajout d’un sigle Maybach de couleur or rose sur chacun des blocs optiques. On remarque également le fini noir apposé sur les marchepieds et l’aileron arrière, ainsi que les jantes exclusives de 21 pouces. Trois agencements de couleurs sont proposés pour la carrosserie, soit le Noir obsidien, le Blanc diamant brillant, ou la peinture deux tons composée du Noir obsidien et de l’Argenté Mojave.

Le Mercedes-Maybach 680 EQS SUV sera disponible vers la fin du quatrième trimestre de 2023 en tant que modèle 2024. Au moment de ce premier contact, la tarification n’avait pas encore été fixée par la direction canadienne de la marque, mais on peut s’attendre à ce que le prix de départ avoisine 250 000 $. Bien évidemment, cette facture gonflera avec l’ajout d’options de personnalisation dont la liste est pléthorique. Tout cela en fait un véritable véhicule de niche assurant l’exclusivité à la richissime clientèle désireuse de se donner bonne conscience en roulant avec un véhicule électrique...

