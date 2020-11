Mercedes-Maybach S 580 2021 : vous n’en croirez pas vos yeux

Suivant les traces de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S 2021 dévoilée cet été, la Mercedes-Maybach S 580 fait maintenant son entrée, prête à séduire les conducteurs et surtout les passagers arrière qui recherchent le summum du luxe et du confort.

Et ils sont plus nombreux qu’on le pense, particulièrement en Chine, en Russie, en Corée du Sud, en Allemagne et aux États-Unis – les principaux marchés visés par cette grande et opulente berline.

Mesurant 18 centimètres de plus que la Classe S à empattement allongé, le tout au profit des places arrière, la version Maybach S 580 comprend de série l’ensemble Chauffeur et les sièges exécutifs. Ces derniers peuvent s’incliner jusqu’à 43,5 degrés vers l’arrière pour une détente optimale, surtout lorsque l’assise à réglage électrique est étirée au maximum et que le repose-pied est déployé. Les sièges proposent bien sûr une fonction de massage et peuvent même réchauffer le cou et les épaules.

Photo: Daimler

Tout comme dans la Classe S régulière, on compte jusqu’à cinq écrans à bord, dont un affichage vertical à DELO de 12,8 pouces au centre et un autre de 12,3 pouces en 3D derrière le volant, tous propulsés par le système d’infodivertissement MBUX de deuxième génération. L’éclairage ambiant optionnel (à 253 LED) ajoute deux couleurs exclusives à Maybach, dont or rosé, et celui à l’arrière peut être ajusté au gré des occupants.

Les ingénieurs ont par surcroît ajouté du matériel insonorisant et développé un système de neutralisation active du bruit de la route (via des ondes sonores émises par les haut-parleurs) pour rendre l’habitacle encore plus silencieux.

Le design extérieur se démarque avec une calandre propre à la Mercedes-Maybach, comprenant des lames verticales dont celle du centre est alignée avec la mince ailette chromée sur le capot. Parlant de chrome, on en retrouve en généreuse quantité, notamment au bas des pare-chocs et des flancs, autour des vitres latérales et sur les jantes. Ces dernières ont un diamètre variant de 19 à 21 pouces. N’oublions pas le logo de Maybach sur les montants arrière.

Photo: Daimler

Une carrosserie deux tons est disponible, tout comme des phares numériques qui projettent des lignes ou des signaux d’avertissement sur la chaussée. Les portières arrière sont plus larges pour un accès encore plus facile et, en option, il est possible de les avoir avec une fermeture assistée.

Photo: Daimler

Côté mécanique, l’électrification est de mise sous la forme d’un système hybride léger. Les 496 chevaux (anciennement 463) du V8 biturbo de 4,0 litres sont transférés aux quatre roues par le biais d’une boîte automatique à neuf rapports. Il n’est pas encore question d’un retour du V12.

Pour un confort de roulement total, la suspension pneumatique ajustable la plus avancée de Mercedes est incluse de série. Elle est gouvernée par un sélecteur de mode de conduite, tout comme le moteur, la direction et l’antidérapage. Pour ce qui est de la maniabilité, un système de roues arrière directionnelles en option permet de réduire le diamètre de braquage en ville de 13,4 mètres à 12,4 ou 11,4 mètres, au choix.

Photo: Daimler

Enfin, la sécurité grimpe d’un cran avec des coussins gonflables et des ceintures de conception plus sophistiquée à l’arrière, tandis que l’aide à la conduite deviendra plus perfectionnée avec l’ajout ultérieur du système semi-autonome de niveau 3 appelé DRIVE PILOT. Il y aura également un système de stationnement entièrement automatisé.

La nouvelle Mercedes-Maybach S 580 devrait arriver sur le marché canadien au milieu de l’année 2021 et coûtera certainement beaucoup plus cher que les 212 000 $ de la Maybach S 560 sortante.

