Jusqu'à 500 chevaux pour la Ford Mustang 2024

La nouvelle Ford Mustang 2024 de septième génération sera en vente l’été prochain et on connaît enfin la puissance et le couple exacts de ses moteurs, des informations qui manquaient cruellement lors du dévoilement en septembre dernier.

Voyons ça de plus près. On vous le dit tout de suite, la puissance est à la hausse!

Quatre cylindres

Commençons au bas de l’échelle avec le quatre cylindres EcoBoost turbocompressé de 2,3 litres, largement remanié et comprenant entre autres un nouveau ratio course-alésage des pistons. Son couple reste à 350 lb-pi, alors que la puissance augmente à 315 chevaux en utilisant de l’essence super.

Pas un mot sur l’ensemble EcoBoost Haute performance, qui fournissait jusqu’à 330 chevaux parle passé, mais on peut vous dire qu’un système d’échappement double de performance avec soupape active est disponible en option avec la nouvelle Mustang à quatre cylindres. Ford évoque aussi une consommation réduite, mais attendons les cotes officielles pour se prononcer là-dessus.

Photo: Ford

Gloire au V8

Évidemment, la vedette de la gamme reste le V8 « Coyote » de 5 litres, ici rendu à sa quatrième génération. Ce moteur atmosphérique est doté de nouvelles composantes dont deux entrées d’air qui rejoignent un collecteur d’admission à deux corps de papillons indépendants.

Au lieu de 450 chevaux (GT) ou 470 chevaux (Mach 1), sa puissance s’élève maintenant à 480 chevaux, toujours en employant de l’essence super, tandis que son couple maximal passe de 410 à 415 lb-pi. Ça grimpe à 486 chevaux et 418 lb-pi quand le V8 bénéficie dudit système d’échappement de performance avec soupape active.

Photo: Ford

Avec la retraite temporaire de la Shelby GT500, la plus puissante des Mustang à huit cylindres sera la nouvelle Mustang Dark Horse. Dans son cas, le V8 adopte des réglages spécifiques (grâce aux bons soins de l’équipe de Ford Performance) qui gonflent son rendement à 500 chevaux et 418 lb-pi.

Un vilebrequin équilibré différemment et des bielles de pistons forgées sont au programme afin de gérer la pression accrue dans les cylindres et les vitesses supérieures que peuvent atteindre les pistons. Les arbres à cames sont par ailleurs renforcés pour permettre au moteur d’évoluer plus longtemps près de son seuil de régime critique de 7 500 tr/min.

Au fait, la puissance et le couple des Mustang GT et Dark Horse ne changent pas même si vous optez pour la boîte automatique à 10 rapports au lieu de la manuelle à six rapports. Quant aux versions conçues spécifiquement pour la piste (Dark Horse S et Dark Horse R), Ford donnera plus de détails ultérieurement.

On attend maintenant les prix!

