Ford Performance dévoile la Mustang Dark Horse R 2024 de course

Question de garder les amateurs de Mustang sur le bout de leur siège, Ford Performance a poussé à un autre niveau l’ultime variante de la nouvelle et septième génération, la Mustang Dark Horse 2024. Conçue exclusivement pour la piste, la Mustang Dark Horse R vient rejoindre les GT3 et GT4 dans l’écurie de compétition de la Mustang.

Cette nouvelle voiture de course emploie le même V8 de 5,0 litres développant 500 chevaux que la Dark Horse, mais elle reçoit une boîte manuelle Tremec 3160 à six rapports, un différentiel Torsen à glissement limité avec un rapport final de 3,73:1, des freins Brembo de course à l’avant et à l’arrière de même que plusieurs autres pièces prêtes pour la compétition. Ça inclut, ne l’oublions surtout pas, les réputés amortisseurs Multimatic DSSV. En outre, Michelin a été retenu pour développer un pneu de course lisse spécifiquement pour la Dark Horse R.

À bord, l’équipe de Ford Performance a réduit le poste de pilotage au strict minimum, puis installé une cage de sécurité soudée, un siège de course Recaro avec harnais homologué par la FIA, un volant à déconnexion rapide, un système d’extincteur FIA et un enregistreur de données MoTeC avec affichage.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Lancement du Mustang Challenge

Tout ceci est bien beau, mais Ford Performance a voulu s’assurer que sa Mustang Dark Horse R ait une scène idéale pour s’exprimer. Elle a donc créé une nouvelle série de course appelée le Mustang Challenge. Sanctionnée par l’IMSA, celle-ci s’adresse uniquement aux propriétaires de Mustang qui désirent se mesurer les uns avec les autres.

« Ceux qui possèdent une Mustang Dark Horse R auront l’occasion de faire de la course et de tester leurs habiletés au volant avec d’autres amateurs de Mustang, et ce, sur quelques-uns des circuits les plus incroyables de la planète », a déclaré le directeur mondial de Ford Performance Motorsports, Mark Rushbrook.

Le Mustang Challenge débutera en 2024 et devrait tenir de 10 à 12 épreuves en parallèle avec d’autres séries en Amérique du Nord. Chacune comportera deux séances de pratique, une séance de qualification et deux courses en formule sprint. Des bourses conditionnelles et d’autres prix seront remis au champion de la série à la fin de la saison.