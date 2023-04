La nouvelle Mustang 2024 transformée en bolide de drift de 1300 chevaux

Dévoilée en septembre dernier et en vente cet été, la Ford Mustang 2024 de septième génération proposera une redoutable variante Dark Horse, incluant deux sous-variantes Dark Horse S et Dark Horse R conçues spécifiquement pour la piste et qui intègrent des éléments de compétition.

Poussant la formule à l’extrême, Ford et son partenaire RTR Vehicles viennent de créer trois exemplaires de cette nouvelle Mustang pour le championnat de Formula Drift. Il n’en fallait pas plus pour que le célèbre pilote et double champion Vaughn Gittin Jr. annonce son retour dans la série après un an d’absence.

La carrosserie de la voiture a été largement retravaillée pour la cause et arbore des éléments graphiques inspirés des photos prises par le télescope spatial James Webb.

Photo: Ford

On sait aussi que la suspension profite de nombreux changements. Quant au V8 sous le capot, les ingénieurs de Ford et de RTR Vehicles ont trouvé une façon d’augmenter la puissance à plus de 1 300 chevaux, rien de moins! Malheureusement, les détails techniques ne sont pas spécifiés.

Ce qu’il faut par contre rappeler, puisqu’il est question de dérapages, c’est que la nouvelle Mustang 2024 offrira un frein à main conçu pour spécialement le drifting. Développé de concert avec Vaughn Gittin Jr. et une première en son genre dans la catégorie, il est électronique au chapitre du fonctionnement, mais activé à la main et permet à la Mustang de déraper plus facilement. Il est également modulable selon l’expérience du conducteur.

Vous pouvez voir ce que cela donne en regardant la vidéo ci-dessous mise en ligne par Ford :

Et au cas où vous l'auriez manqué, voici l'épisode complet du Guide de l'auto dans lequel nos journalistes Antoine Joubert et Gabriel Gélinas s'amusent en piste avec une Shelby Mustang Super Snake :