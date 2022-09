Ford Mustang Dark Horse 2024 : un modèle dévergondé s'ajoute à la lignée

Ford a profité du dévoilement de sa toute nouvelle Mustang en marge du Salon de l’auto de Détroit pour lever le voile sur une nouvelle variante dévergondée de sa sportive invétérée, appelée Dark Horse.

Ce modèle spécial se décline également en sous-variantes S et R et hérite de son propre emblème, en plus d’inclure une panoplie de caractéristiques haute performance qui visent à charmer les fans inconditionnels de Mustang.

Photo: Ford

La Ford Mustang Dark Horse est animée par une itération spéciale du V8 Coyote de 5,0 litres de la Mustang GT. Celui-ci comprend notamment des bielles et des pistons qui se trouvent dans les entrailles du moteur qui anime l'actuelle Mustang Shelby GT500.

Cette motorisation est jumelée à une boite de vitesses manuelle Tremec à six rapports qui est plus robuste que la boite Getrag qui équipe la Mustang régulière. Ceux qui désirent déléguer les changements de vitesses peuvent toujours opter pour la transmission automatique avancée à 10 rapports.

Photo: Ford

Un radiateur plus léger, des conduits de refroidissement pour les freins, un refroidisseur d’huile à moteur et un refroidisseur pour le différentiel Torsen de série à l’arrière font également partie des ajouts.

Au chapitre du châssis, la liste des améliorations est également très exhaustive. Les conducteurs pourront compter sur des barres antiroulis surdimensionnées ainsi que sur un ensemble de freins Brembo avec étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière. Finalement, la puissance est transférée au sol via des roues de 19 pouces (9,5 pouces de large à l’avant et 10 pouces à l’arrière) enrobées de pneumatiques Pirelli P ZERO.

L’ensemble tenue de route livrable ajoute des barres antiroulis encore plus grosses, mais troque également son train roulant pour des jantes encore plus larges de 10,5 pouces à l’avant et 11 pouces à l’arrière. Des pneumatiques Pirelli Trofeo font également partie de l’ensemble.

Photo: Ford

Les variantes de compétition Dark Horse S et Dark Horse R

La Ford Mustang Dark Horse 2024 se décline également en deux versions conçues spécifiquement pour la piste. La Dark Horse S intègre des éléments de compétition comme un arceau complet homologué par la FIA, des filets de sécurité, un siège de course avec harnais de sécurité et un volant de course à déconnexion rapide.

D'autres éléments de protection comprennent des déconnexions électriques et un système d'extinction d'incendie. À l’extérieur, la voiture hérite de crochets de remorquage, d’un aileron arrière ajustable et d’une panoplie d’autres ajouts qui visent à favoriser l’aérodynamisme. La pièce de résistance est sans contredit la suspension Multimatic DSSV (assemblée ici, au Canada) qui est entièrement réglable.

Photo: Ford

La variante Dark Horse R rassemble tous les ingrédients de la S, mais celle-ci pourra être homologuée afin de courir dans une variété de séries de sport motorisé à travers le globe. Les deux sont dépouillées de composantes non essentielles, par exemple les garnitures et l’isolant.

Les détails sur les prix et la disponibilité des Mustang Dark Horse 2024 seront connus à une date ultérieure.