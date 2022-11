Chevrolet Camaro 2023 ou Ford Mustang 2024?

Je possède une Audi S5 2016 que j’aimerais garder encore quelques années. J’aimerais m’acheter d’ici l’année prochaine une voiture de type pony car que j’utiliserais quotidiennement l’été et que je conserverais pour une période de dix ans. Je veux une voiture à moteur V8 et à boîte manuelle.

Que me recommandez-vous entre la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang 2024?

Bonjour Sebastien,

Dans le cadre du plus récent Salon de l’auto de Detroit, Ford a dévoilé la Mustang de septième génération. Hélas, nous n’avons pas eu la chance d’en prendre le volant encore. Nous avons tout de même été heureux d’apprendre que Ford conserverait la boîte manuelle et le fameux moteur V8 de 5 litres.

Si chez Ford on est catégorique et qu’on désire que le pony car ne s’essouffle jamais, chez General Motors, on est beaucoup plus évasif lorsqu’il est question de l’avenir de la Camaro. Est-ce que Chevrolet la conservera au sein de son catalogue pendant encore bien des années? Se transformera-t-elle en VUS électrifié? Beaucoup de questions, mais aucune réponse.

Étant donné que nous n’avons pas encore conduit la Mustang de septième génération, nous nous basons sur notre expérience avec le modèle actuel pour vous affirmer qu’il s'agit d'une voiture plus adaptée à un usage quotidien. En effet, bien que l’habitacle soit vieillissant et qu’il sera modernisé, on se sent moins à l’étroit que dans une Camaro. En effet, avant de monter à bord de cette dernière, mieux vaut s’assurer qu’on ne souffre pas de claustrophobie! La surface vitrée est limitée et on se sent pratiquement dans une chambre noire.

En revanche, il faut savoir que la Camaro est plus rare. Au Québec en 2021, Ford a vendu 621 unités de sa Mustang contre 196 exemplaires pour Chevrolet et sa Camaro. Ainsi, si vous désirez vous démarquer et vous retrouver derrière une voiture qui se distingue, la Camaro est à privilégier.

En ce qui a trait aux mécaniques, nous les plaçons sur un pied d’égalité. Autant le V8 de 6,2 litres que le V8 de 5 litres et leur transmission manuelle à six rapports respective effectuent du bon boulot.

Rendu là, laissez votre cœur choisir. C’est davantage une question de passion que de raison dans ce créneau.

