Voici la Ford Mustang Shelby GT500 Code Red de 1300 hp

L'heure n'a pas tout à fait sonné pour les muscle cars américains à essence qui développent plus de 1000 chevaux. Shelby American vient de prendre d'assaut le Woodward Dream Cruise au Michigan en dévoilant la Ford Mustang Shelby GT500 Code Red.

Inspirée du prototype Code Red présenté en 2008 que Ford a décidé de ne pas produire parce qu'il était trop fou (et trop cher) à l'époque, cette version encore plus dévergondée de la GT500 est propulsée par un V8 biturbo développant pas moins de 1 300 chevaux et 1 000 lb-pi de couple.

Ça, c’est si vous roulez au carburant E85 (85% éthanol, 15% essence). Si vous devez faire le plein avec de l'essence à indice d'octane 93, la Shelby GT500 Code Red ne développera "que" 1 000 chevaux et 780 lb-pi de couple, selon Shelby.

Chaque exemplaire sera assemblé à la main et recevra de nombreuses améliorations au chapitre de la suspension, du freinage, du refroidissement et, bien sûr, de l'esthétique.

Photo: Shelby American

« Shelby American a construit de nombreuses versions expérimentales de la Shelby GT500 depuis le lancement du modèle en 1967", a déclaré Joe Conway, PDG de Shelby American. "Bien que ces bancs d'essai ne soient jamais devenus des voitures de production à l'époque, ils ont contribué à améliorer nos véhicules en général. Pour la première fois en 60 ans d'histoire, nous transformons une voiture expérimentale en un véhicule à production limitée. Cette énorme demande pour une édition Code Red est l'occasion parfaite de démontrer nos capacités, ainsi que l'énorme potentiel de la merveilleuse Shelby GT500 de Ford Motor Company" a ajouté Conway.

Sous le capot, la Shelby American a retiré le compresseur volumétrique installé en usine et l'a remplacé par deux turbos à double roulement à billes avec toute la plomberie qui va avec. Le 5,2 litres reçoit une liste complète d'éléments internes améliorés, tels que des pistons Mahle, des bielles Manley et des valves Ferrea de compétition. La Code Red arbore de nombreux éléments extérieurs en fibre de carbone qui lui donnent un look résolument audacieux.

Photo: Shelby American

Le cheveu dans la soupe ? Eh bien, il y en a deux. Primo, il n'y aura que 30 exemplaires (10 pour chacune des années de la génération actuelle de GT500). Deuxio, l'ensemble débute à 209 995 $ US... sans compter le prix de la GT500!