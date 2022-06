Subaru Ascent 2023 : plus de caractère et de technologie

Subaru apporte une série de changements à son plus gros VUS. L’Ascent 2023 arrivera chez les concessionnaires cet automne avec un design rafraîchi et plus de technologies au menu.

Commençons par la partie avant, qui arbore une calandre et des phares remaniés, notamment avec une barre qui les entrecoupe en partant du logo de Subaru. Une nouvelle garniture apparaît également au bas du pare-chocs et l’Ascent affiche par conséquent un look un peu plus agressif, espérant ainsi suivre les Hyundai Palisade et Kia Telluride qui ont été modernisés à leur tour pour 2023.

Plus sécuritaire

Il faut ajouter que les feux arrière sont nouveaux et que la toute dernière version du système de sécurité EyeSight est incluse. À l’instar des Subaru Legacy et Outback 2023, une caméra à grand angle s’ajoute pour élargir le champ de vision et mieux détecter les piétons et les cyclistes, particulièrement aux intersections.

Photo: Subaru

De plus, une fonction supplémentaire vient bonifier les capacités du système EyeSight, soit l’assistance à la direction d’urgence. Celle-ci travaille de concert avec le dispositif de freinage précollision dans le but d’éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Ce n’est pas tout : un ensemble de caméras permettant une visualisation à 360 degrés autour du véhicule vient faciliter les manœuvres de stationnement.

Plus techno

L’habitacle du Subaru Ascent 2023 n’est pas en reste puisque toutes les versions reçoivent de série un système multimédia avec écran de 11,6 pouces (auparavant 6,5 ou 8 pouces). Celui-ci est disposé à la verticale et maintenant compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Très bonne nouvelle.

Photo: Subaru

Puis, toujours en suivant l’exemple des Legacy et Outback, la technologie de repérage what3words s’ajoute au système de navigation. Il s’agit d’un moyen de se rendre à n’importe quel endroit dans le monde grâce à une combinaison unique de trois mots représentant une adresse géographique.

Aussi, l’Ascent se dote d’un dispositif avec microphone favorisant une communication plus claire entre les occupants de la première rangée et ceux de la dernière. Ça fonctionne via les haut-parleurs du système audio Harman Kardon de certaines versions.

Quant à la version Onyx, caractérisée par de nombreuses touches de noir à l’extérieur, elle gagne des coutures vertes et un toit ouvrant panoramique. Tout comme sur les Limited et Premier, son système X-Mode évolue pour offrir une double fonction (Neige/Terre et Neige épaisse/Boue) qui maximise les compétences hors route ou dans des conditions difficiles.

Photo: Subaru

Même moteur

Sous le capot, ça ne change pas. L’Ascent continue d’exploiter un moteur turbocompressé de 2,4 litres qui fournit 260 chevaux et 277 livres-pied, permettant de remorquer des charges maximales de 5 000 livres. Il est jumelé à une boîte à variation continue avec un mode manuel simulant huit rapports, sans parler du rouage intégral symétrique de Subaru.

Tel que mentionné en introduction, le Subaru Ascent 2023 sera en vente cet automne. Ses prix seront annoncés d’ici là.

En vidéo : Subaru Forester et Outback Wilderness : lequel choisir?