Plusieurs Subaru Ascent rappelés pour risque d’incendie

Subaru Ascent 2023 : plus de caractère et de technologie

Subaru apporte une série de changements à son plus gros VUS. L’ Ascent 2023 arrivera chez les concessionnaires cet automne avec un design rafraîchi et plus de technologies au menu. Commençons par la partie avant, qui arbore une calandre et des phares remaniés, notamment avec une barre qui les entrecoupe …