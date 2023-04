Subaru Ascent 2023 : une ascension qui se fait toujours attendre

Le Subaru Ascent en est à sa cinquième année sur le marché et il a reçu pour l’occasion une bonne mise à jour. Bien qu’il profite de son statut de VUS (il s’est vendu l’an dernier plus d’Ascent que d’Impreza et de Legacy réunies au Canada), ce modèle intermédiaire à trois rangées de sièges continue de jouer un rôle de figurant dans sa catégorie, étant moins populaire que tous ses rivaux.

À la suite d’un premier contact, il y a quelques mois, Le Guide de l’auto a voulu donner au Subaru Ascent 2023 une autre chance de se faire valoir en passant une semaine complète en sa compagnie. Constat : il a pas mal tout ce qu’il faut pour plaire aux amateurs de la marque qui ont plusieurs enfants, mais ce n'est pas assez pour sortir de l’ombre.

Photo: Subaru

Suivre l’exemple

Subaru a décidé de faire comme à peu près tout le monde (excepté Mitsubishi) en se dotant en 2019 d’un authentique VUS à trois rangées. Naturellement, l’Ascent reprend les codes stylistiques des autres membres de la gamme, mais par rapport à la concurrence, il se veut plus conservateur qu’audacieux.

Pour 2023, la partie avant présente une calandre et des phares remaniés, notamment avec une barre qui les entrecoupe en partant du logo de Subaru. Une nouvelle garniture apparaît également au bas du pare-chocs et l’Ascent affiche par conséquent un look un peu plus agressif, espérant ainsi suivre les Hyundai Palisade, Kia Telluride et Honda Pilot qui ont été modernisés récemment.

Photo: Guillaume Rivard

En passant, notre modèle pour cet essai hivernal était un Ascent Premier, lequel trône au sommet de la gamme. On le reconnaît par le chrome sur le contour des prises d’air, les poignées de porte et les coques de rétroviseur (repliables électriquement). Des jantes deux tons de 20 pouces remplacent celles de 18 pouces des versions d’entrée de gamme.

De la fraîcheur à l’intérieur

L’habitacle de l’Ascent 2023 évolue comme on s’y attendait, c’est-à-dire en intégrant de série l’écran multimédia vertical de 11,6 pouces de Subaru. Une très bonne nouvelle considérant que l’ancien mesurait 6,5 ou 8 pouces seulement. Il est en outre compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, sans parler des boutons physiques qui demeurent de chaque côté. Par contre, on a déjà vu des systèmes plus rapides d’exécution et certaines commandes au bas de l’écran (comme la ventilation) détournent notre attention de la route.

Photo: Subaru

Le décor intérieur est typique des autres produits de la marque et la qualité d’assemblage mérite d’être soulignée. La version Premier possède des garnitures en similibois et une sellerie en cuir nappa brun qui ajoute du cachet. Mais si vous recherchez vraiment le luxe et le raffinement, vous serez mieux servi ailleurs. Le nouveau Mazda CX-90 nous vient bien sûr en tête, mais il y en a d’autres.

Encore une fois, on adore la visibilité à bord de l’Ascent et la position de conduite qui nous donne davantage l’impression d’être au volant d’une grosse voiture que d’un VUS à trois rangées. Les sièges avant s’avèrent un peu plus accommodants que ceux de l’Outback, la deuxième rangée (deux ou trois places) est tout à fait convenable également, tandis que la troisième rangée s’adresse uniquement aux enfants.

Au fait, Subaru a ajouté un dispositif avec microphone qui favorise une communication plus claire entre les occupants de la première rangée et ceux de la dernière. Ça fonctionne via les haut-parleurs du système audio Harman Kardon des versions supérieures.

Photo: Subaru

Concernant le chargement, tous les Ascent excepté le modèle de base proposent un hayon à commande électrique. C’est bien, sauf que le volume disponible (458 litres dans le coffre avec toutes les rangées utilisées, 2 061 litres avec les dossiers rabattus) se situe en dessous de la moyenne. La deuxième rangée ne se replie pas parfaitement à plat mais crée quand même un plancher continu avec le reste.

Un combo discutable sous le capot

Subaru a rehaussé la sécurité de l’Ascent pour 2023 avec la toute dernière version du système EyeSight, comprenant une nouvelle caméra à grand angle qui élargit le champ de vision et détecte ainsi mieux les piétons et les cyclistes, particulièrement aux intersections. Il y a aussi l’assistance à la direction d’urgence qui travaille de concert avec le dispositif de freinage précollision dans le but d’éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h. Sans oublier l'ensemble de caméras permettant une visualisation à 360 degrés pour faciliter les manœuvres de stationnement. N’oublions pas le très pratique rétroviseur numérique.

En revanche, la combinaison du moteur turbocompressé de 2,4 litres (260 chevaux, 277 lb-pi) et de la CVT continue de nous laisser sur notre appétit. C’est parfait pour une Legacy ou une Outback, mais un peu juste pour un VUS pesant plus de deux tonnes. Avec ce genre de véhicule, on préfère la flexibilité et le rendement d’un moteur à 6 cylindres et d’une boîte automatique conventionnelle.

C’est vrai, l’Ascent peut toujours se vanter d’avoir un excellent rouage intégral et de remorquer des charges allant jusqu’à 5 000 livres (2 000 livres en version de base). Cependant quand l’idée est d’économiser de l’essence et que l’on ne peut faire mieux que 11 L/100 km (12 en hiver), c’est décevant. D’autres rivaux à 4 cylindres, et même le Nissan Pathfinder avec son V6 et sa boîte à 9 rapports, se montrent moins gourmands. Consolation : Subaru n’exige pas de l’essence super.

Photo: Dominic Boucher

L’Ascent 2023 en bref

On l’a dit plus tôt, le Subaru Ascent 2023 a pas mal tout ce qu’il faut pour plaire aux amateurs de la marque. Toutefois, on comprend les familles qui ont besoin de trois rangées de sièges de le bouder. Ce n’est pas le plus spacieux ni le plus raffiné, son design ne se démarque pas particulièrement, tandis que son rendement pourrait être meilleur.

Et puis, une variante hybride? Pas avant la prochaine génération. Un Ascent Wilderness? Malgré l’essor des VUS intermédiaires axés sur l’aventure (Nissan Pathfinder Rock Creek, Ford Explorer Timberline, Honda Pilot TrailSport, Kia Telluride X-Pro, etc.), Subaru n’y croit pas encore, préférant donner ce traitement aux Outback, Forester et maintenant Crosstrek.

En terminant, vous devriez peut-être oublier la mouture de base Commodité qui, ironiquement, manque de commodités (dont les services connectés Subaru Starlink) et sert surtout à afficher un prix de départ plus attrayant (43 303 $, transport et préparation inclus). Un Ascent Tourisme ou Onyx vous en donnera davantage pour votre argent et sachez que l’option des sièges capitaine à la deuxième rangée ne vous coûtera pas un sou de plus.

À voir aussi : Subaru Ascent ou Honda Pilot?