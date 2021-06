Subaru Ascent Onyx 2022 : une nouvelle édition tout de noir vêtue

Pour l’année-modèle 2022, qui coïncide avec le milieu de sa première génération, le Subaru Ascent n’a pas droit à de grands changements.

Essentiellement, la compagnie ajoute à son catalogue une version Onyx qui vient se positionner entre les Tourisme et Limited.

Le concept est simple et suit l’une des modes en vigueur dans l’industrie : assombrir le look pour donner un peu plus de caractère au véhicule.

En gros, Subaru a noirci les jantes de 20 pouces, les boîtiers de rétroviseurs, la calandre ainsi que l’ensemble des garnitures extérieures de son VUS intermédiaire à trois rangées.

Photo: Subaru

À l’intérieur, c’est le nouveau revêtement des sièges qui retient l’attention. Appelé StarTex, il est hydrofuge et facile à nettoyer.

Contrairement à la familiale Outback (et au VUS compact Forester, selon toute vraisemblance), il n’y aura pas de version Wilderness conçue pour s’aventurer encore plus loin en dehors des sentiers battus. C’est un peu dommage, surtout quand Ford lance de son côté un Explorer Timberline.

Photo: Subaru

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, l’Ascent conserve évidemment son moteur à quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres qui libère une puissance de 260 chevaux et un couple de 277 livres-pied. C’est moins que les rivaux équipés d’un V6 et la transmission à variation continue n’aide pas pour les performances, malgré la fonction qui simule huit rapports.

Au moins, la capacité de remorquage s’élève à 5 000 livres et la consommation d’essence est intéressante (10,4 L/100 km en moyenne). Rappelons que l’excellent rouage intégral de Subaru est inclus de série.

Le Subaru Ascent 2022 arrive chez les concessionnaires cet été. Ses prix canadiens seront annoncés d’ici là, mais ils devraient demeurer identiques à ceux du modèle 2021 si l’on se fie à la stratégie employée aux États-Unis.

