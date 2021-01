Avec un troisième enfant, le Subaru Ascent est-il un bon choix?

Mon conjoint et moi venons d’avoir un troisième enfant et nous trouvons que nous sommes quelque peu à l’étroit dans notre Subaru Forester 2014. Logiquement, nous avons pensé le remplacer par un Subaru Ascent. Comme nous n’avons qu’un seul véhicule dans notre foyer, nous ne voulons pas nous tromper.

-------------------------

Bonjour Justine,

En effet, l'Ascent peut sembler un choix tout à fait logique. Tout comme le Forester, il est doté d’un des meilleurs systèmes à quatre roues motrices de l’industrie. Qui plus est, on apprécie sa garde au sol qui est relativement basse, ce qui facilite grandement l’accès à bord.

En revanche, le groupe motopropulseur n’est pas des plus épatants. Si par le passé on avait tendance à retrouver généralement des motorisations atmosphériques à six cylindres sous le capot de véhicules utilitaires sport – c’était notamment le cas du Tribeca qui a précédé l’Ascent, soit dit en passant -, la situation a bien évolué depuis et Subaru n’y échappe pas. En effet, l’Ascent est animée par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L. Or, nous sommes d’avis qu’une cylindrée de cette taille, bien qu’elle soit bonifiée par la turbocompression, n’est pas adaptée à un véhicule de ce format. Il faut aussi mentionner que la transmission à variation continue rend le tout particulièrement désagréable.

Pour toutes ces raisons, nous sommes tentés de vous orienter vers un véhicule comme le Honda Pilot.

Aussi spacieux, il est muni d’un groupe motopropulseur plus conservateur et traditionnel, mais dont le rendement est plus intéressant. À titre informatif, son moteur V6 de 3,5 L est jumelé à une transmission automatique comptant neuf rapports et il génère une puissance de 280 chevaux, soit 20 de plus que l’Ascent. Par ailleurs, vous pourrez remorquer une plus grande charge avec le Pilot (1588 ou 2268 kilogrammes en fonction de la version choisie) qu’avec l’Ascent d'entrée de gamme (908 kilogrammes).

Le Toyota Highlander représente également un excellent achat.

En optant pour sa version hybride, vous profiterez d’une consommation d’essence absolument exemplaire. L’accès à la troisième rangée est, en revanche, plus difficile. Comme le Pilot, la fiabilité prévue ne nous inquiète pas un seul instant. Les deux véhicules devraient également conserver une valeur de revente plus que concurrentielle.

Finalement, impossible de passer sous silence le duo coréen formé par le Kia Telluride et le Hyundai Palisade. Cest deux VUS ont d'ailleurs remporté les deux premières positions d'un match comparatif réalisé par l'équipe du Guide de l'auto 2021. Ils ont su nous impressionner par leur raffinement, leur soidité sur la route et par la douceur de leur moteur V6. L'accès à la troisième rangée de sièges y est également très facile, ce qui devrait vous simplifier la vie avec la famille qui s'agrandit!