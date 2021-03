Subaru Outback Wilderness 2022 : encore plus aventurière

Si vous êtes le genre de conducteur qui aime repousser les limites et explorer des coins de pays encore plus reculés, Subaru a une nouvelle solution pour vous : l’Outback Wilderness 2022.

Il s’agit d’une version plus robuste de la populaire familiale Outback, avec de meilleures compétences hors route et un équipement amélioré. Avec ça, qui a besoin d’un VUS?

Plus de muscle et de mordant

La Subaru Outback Wilderness gagne 40 millimètres en largeur et les voies avant et arrière sont aussi légèrement plus larges. Elle se distingue ensuite avec une calandre et des pare-chocs redessinés, des passages de roues plus grands ainsi que plusieurs éléments noirs, dont les boîtiers de rétroviseurs, les moulures de vitres, les longerons de toit, la calandre et les écussons.

Il y a même une bande noire sur le capot à la manière de la Ford Mustang Mach 1! Or, ce n’est pas tant pour le style que pour l’aspect pratique : Subaru dit qu’elle vise à réduire l'éblouissement causé par le soleil lorsqu’on roule en plein air.

À cela s’ajoutent de nouveaux pneus tout-terrain 225/65R17 à lettrage blanc montés sur des roues en alliage au fini noir mat, des phares antibrouillard hexagonaux à DEL qui fournissent un meilleur éclairage en terrain accidenté, de même que quatre plaques sous la voiture pour protéger le moteur, la transmission et le différentiel arrière.

Photo: Subaru

À l’aventure!

Si le moteur turbo de 2,4 litres ne change pas (260 chevaux, 277 livres-pied), la Subaru Outback Wilderness rehausse ses performances hors des sentiers battus grâce à une suspension tout-terrain qui augmente la garde au sol à 241 millimètres. Les angles d'attaque (20 degrés), de surplomb (23,6 degrés) et de rampe (21,2 degrés) sont aussi plus prononcés que sur le modèle de base.

Bien sûr, la fonction X-MODE est disponible pour aider le conducteur, notamment en descente sur chaussée glacée, boueuse, de terre ou de gravier. L'angle d'inclinaison du véhicule qui s'affiche à l'écran peut s’avérer utile également.

Photo: Subaru

La capacité de remorquage maximale s’élève toujours à 1 588 kilos (3 500 livres), tandis que les longerons de toit fixes avec quatre points d'ancrage peuvent recevoir une charge de 318 kg (700 livres).

Bonne nouvelle si vous aimez vous salir : des matériaux plus durables et faciles à nettoyer se trouvent à l’intérieur, entre autres un tissu résistant aux intempéries sur les sièges et des tapis protecteurs toutes saisons en caoutchouc. Les différentes garnitures au fini cuivré anodisé sont une belle touche.

Photo: Subaru

Enfin, Subaru mentionne que tous les systèmes de sécurité à bord de l'Outback Wilderness ont été recalibrés en fonction de son équipement et de ses spécifications. L'ajout d'une caméra avant qui donne une vue sur presque 180 degrés rendra les manœuvres plus sûres non seulement aux intersections mais aussi dans les sentiers étroits où des obstacles peuvent se cacher.

La Subaru Outback Wilderness 2022 doit arriver chez les concessionnaires canadiens dès ce printemps, mais son prix demeure inconnu pour l’instant. Tel qu’évoqué dans un précédent article, la sous-marque Wilderness sera utilisée avec d’autres véhicules dans le futur, dont le VUS compact Forester.

En vidéo : notre essai de la Subaru Outback 2020