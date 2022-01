En studio : des modèles en voie de disparition chez Stellantis?

Toyota et Stellantis, cancres de l’industrie automobile selon Greenpeace

Le géant japonais de l’automobile Toyota et le franco-italo-américain Stellantis ont écopé ex æquo de la plus mauvaise note dans un rapport de l’ONG environnementale Greenpeace publié mercredi sur les engagements pour le climat des dix principaux constructeurs mondiaux. Toyota, redevenu numéro un mondial de l’automobile en 2020 devant l’allemand …