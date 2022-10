En vidéo : 10 catégories de véhicules disparues ou en voie d’extinction

En studio : des modèles en voie de disparition chez Stellantis?

Certains véhicules du groupe Stellantis sont appelés à disparaitre du marché à cause de leurs piètres chiffres de vente. De quels modèles s’agissent-ils? Nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon en discutent dans cette capsule En studio . Sans surprise, il est question des Dodge Charger et Challenger ainsi que …