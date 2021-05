Disparition de Plymouth : 20 ans déjà

Étude : 20 % des acheteurs de véhicules électriques reviennent à l’essence

Alors que la popularité des véhicules électriques prend de plus en plus d’ampleur, une nouvelle étude californienne apporte un son de cloche différent. Selon Scott Hardman et Gil Tal de l’Institut des études sur le transport de l’Université de Californie à Davis, près de 20% des propriétaires regrettent leur décision …