Toyota Supra manuelle : Toyota Canada fait le point sur les rumeurs

Alors, est-ce que Toyota se décide enfin à offrir une boîte manuelle avec la GR Supra? Les spéculations ont vite suivi le retour de la célèbre sportive japonaise en 2019. Certaines indications en juillet 2020 nous ont même donné un bon espoir.

Eh bien, voilà que les rumeurs s’intensifient. Cette fois, le magazine japonais Car Sensor rapporte qu’une GR Supra manuelle sera lancée en juin prochain pour l’année-modèle 2023.

L’option serait disponible exclusivement avec le moteur à six cylindres de 3,0 litres et non avec le moteur de base à quatre cylindres de 2,0 litres. Rappelons que seule une boîte automatique à huit rapports accompagne les deux pour le moment, comme c’est le cas d’ailleurs avec la BMW Z4, développée en parallèle avec la GR Supra.

Photo: Julien Amado

Les amateurs ne doivent pas se réjouir trop vite, toutefois. Ce sont encore des rumeurs et rien n’est confirmé. Le Guide de l’auto a communiqué avec Toyota Canada dans l’espoir d’en savoir un peu plus, mais sans grand succès parce que la compagnie ne commente pas sur les produits futurs.

« Depuis le lancement de la Supra, la question de la boîte manuelle est posée, mais la réalité est que la transmission à huit rapports offre non seulement de meilleures performances qu’avec une transmission manuelle, mais également de meilleures consommations de carburant, nous dit le directeur des communications, Romaric Lartilleux. De plus, de moins en moins de clients sont à la recherche d’une boîte manuelle. Ceci étant dit, Toyota reste à l’écoute des tendances du marché et des demandes de la clientèle pour proposer les meilleurs produits possibles. »

Photo: Guillaume Rivard

La dernière phrase fait écho à la position ambiguë du constructeur depuis un bon bout de temps, qui dit ne pas fermer la porte à une GR Supra manuelle.

Chose certaine, la pression monte, d’autant plus que la nouvelle Nissan Z 2023 – future grande rivale de la Supra – sera disponible avec un levier et une pédale d’embrayage. À suivre!

En vidéo : Tour d'horizon de la Toyota GR Supra