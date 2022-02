En vidéo : Toyota teste une GR Supra autonome qui fait du drift

Les mordus de conduite ne veulent rien savoir des véhicules autonomes de demain, mais une partie de la technologie de ces derniers pourrait rendre les déplacements plus sécuritaires pour un grand nombre d’automobilistes, plus précisément lors d’une perte de contrôle.

C’est ce que pense l’équipe de l’Institut de recherche de Toyota en Californie, qui vient de programmer avec succès une voiture pour faire du drift sur un circuit fermé. Et pas n’importe laquelle : une GR Supra! Il s’agit d’une première mondiale, selon le constructeur.

« Notre objectif est d’employer des technologies avancées qui viennent en aide aux humains et non les remplacer, affirme Avinash Balachandran, directeur principal de la recherche sur la conduite centrée sur l’humain. Par ce projet, nous approfondissons la manière dont une voiture peut être contrôlée, avec comme but de donner aux conducteurs ordinaires les réflexes instinctifs d’un pilote de course professionnel pour réagir aux situations d’urgence les plus graves. »

Toyota s’est d’ailleurs associé au spécialiste du drift Ken Gushi, de même qu’à un laboratoire de l’Université Stanford et à la compagnie de pièces de performance GReddy, pour reproduire les actions dont est capable le premier.

Le système « Nonlinear Model Predictive Control » de l’Institut apprend donc à la voiture à gérer les aides à la conduite pour intervenir dans les cas où des manœuvres d’évitement ou de reprise de contrôle sont nécessaires, par exemple à la suite d’un dérapage prononcé, que ce soit sur une chaussée sèche, mouillée ou glacée.

« Sur une route glissante, un conducteur professionnel peut décider d’effectuer un dérapage contrôlé dans un virage, mais la majorité d’entre nous ne sont pas des conducteurs professionnels. C’est pourquoi l’Institut de recherche de Toyota programme et teste des véhicules qui peuvent identifier les obstacles et les contourner en dérapant de façon autonome sur un circuit fermé », explique le chercheur Jonathan Goh.

Photo: Toyota

Largement modifiée en s’inspirant des bolides de Formule Drift, la GR Supra en question est munie d’une direction, d’un accélérateur, d’une boîte de vitesses séquentielle et d’un système de freinage aux quatre roues tous commandés par ordinateur. Le logiciel utilisé calcule une nouvelle trajectoire chaque vingtième de seconde pour compléter les manœuvres d’évitement nécessaires.

