Toyota songe à une boîte manuelle pour véhicules électriques

Les boîtes de vitesses manuelles sont en voie d’extinction en raison de leurs faibles ventes et l’émergence des véhicules électriques ne fait qu’accélérer le processus. Or, il y a un constructeur automobile qui voudrait combiner les deux.

Ce constructeur ne vend actuellement aucun modèle électrique à batterie et il n’est pas non plus le premier nom auquel on pense quand il est question de boîtes manuelles et de plaisir de conduire. Il n’en offre même pas une avec sa voiture sport, la GR Supra. Il s’agit bien sûr de Toyota.

Le géant nippon croit que certains conducteurs voudront continuer à jouer avec un levier de vitesses et changer les rapports eux-mêmes une fois assis au volant d’un véhicule électrique. Sa solution? Un système électronique qui simule le fonctionnement d’une boîte manuelle.

Selon des demandes de brevets déposées par Toyota aux États-Unis, il n’y a rien qui s’apparente à une transmission classique dans ce système. Certes, la voiture pourrait bel et bien être équipée d’une pédale d’embrayage et d’un levier sur la console, mais ceux-ci seraient reliés à des capteurs indiquant au logiciel de commande les intentions du conducteur, qui aurait alors l’impression de contrôler les accélérations et y trouverait plus d’agrément. Du moins, c’est ce que pense Toyota.

Photo: Toyota

Le constructeur a également imaginé une fonction qui permettrait de revenir en mode automatique sur demande, par exemple dans la circulation dense où s’occuper d’une boîte manuelle est souvent plus un fardeau qu’autre chose.

Verra-t-on un truc semblable dans un Toyota bZ4X ou autres futurs véhicules électriques de la marque? Il ne faudrait pas trop gager là-dessus, quoique l’idée trotte aussi dans la tête d’autres compagnies automobiles, sous une forme ou une autre.

Hyundai, par exemple, a développé une boîte manuelle sans pédale d’embrayage pour son multisegment sous-compact Venue commercialisé en Inde. Grosso modo, un capteur intégré au levier de vitesses enregistre l’intention du conducteur de changer de rapport et le système déclenche un actuateur hydraulique pour transmettre une pression à un cylindre récepteur concentrique, qui s’en sert pour embrayer et débrayer.

