Jeep Grand Cherokee 2022 : endimanché et électrifié

C’est enfin jour de première pour le Jeep Grand Cherokee 2022 de cinquième génération, plus précisément le modèle à deux rangées qui vient rejoindre le tout aussi nouveau Grand Cherokee L à trois rangées. Le dévoilement devait se faire au Salon de l’auto de New York en août, mais l’événement a été annulé en raison de la COVID-19.

Proposant un niveau de technologie et de luxe plus élevé que jamais, le Grand Cherokee 2022 arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de 2021. La variante Grand Cherokee 4xe à motorisation hybride rechargeable suivra au début de l’an prochain.

L’électrification d’un vieux routier

Commençons avec celle-ci, puisque c’est d’abord ce qui retient l’attention. Emboîtant le pas au Wrangler 4xe, le Grand Cherokee 4xe combine un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres avec deux moteurs électriques pour fournir une puissance de 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied.

La batterie de 17 kWh permet de parcourir environ 40 kilomètres pour une consommation moyenne de 4,1 Le/100 km. Il est possible de préserver sa charge en activant le mode eSave. À cela s’ajoute l’excellent système à quatre roues motrices Quadra Trac II. Notons que la capacité de remorquage maximale se chiffre à 2 720 kilos (6 000 livres).

Ce groupe motopropulseur sera disponible dans les versions Limited, Trailhawk, Overland, Summit et Summit Reserve. En passant, toutes les composantes électroniques sont bien protégées contre les impacts et l’eau, ce qui autorise le Grand Cherokee 4xe à traverser des étendues profondes de 61 centimètres. Autre fait intéressant : le Grand Cherokee Trailhawk 4xe a réussi à franchir le difficile sentier Rubicon en mode pleinement électrique.

Photo: Jeep

Compétences éprouvées

Naturellement, le Jeep Grand Cherokee 2022 conserve le V6 Pentastar de 3,6 litres (293 chevaux, 260 livres-pied de couple) et le fameux V8 HEMI de 5,7 litres (357 chevaux, 390 livres-pied de couple). Ces moteurs permettent de remorquer jusqu’à 2 812 kilos (6 200 livres) et 3 265 kilos (7 200 livres), respectivement, chose qu’aucun concurrent direct ne peut accomplir. Chacun est jumelé à une boîte automatique à huit rapports.

Les mêmes trois systèmes à quatre roues motrices sont de retour (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II et Quadra-Drive II) ainsi que la suspension pneumatique Quadra-Lift (la seule dans la catégorie, et qui permet d’accroître la garde au sol à 11,3 pouces) et le système de gestion de la motricité Selec-Terrain (avec modes Auto, Sport, Roches, Neige et Boue/Sable). En nouveauté pour 2022, le Grand Cherokee peut désengager l’essieu avant si le rouage intégral n’est pas requis, et ce, afin d’économiser de l’essence.

Chic et sophistiqué

Complètement redessiné mais toujours facile à reconnaître, le Jeep Grand Cherokee 2022 s’inspire des Grand Cherokee L, Wagoneer et Grand Wagoneer dans une certaine mesure, mais ses proportions sont plus équilibrées. Avec sa nouvelle architecture, il est aussi plus léger et plus solide que ses prédécesseurs, tandis que sa silhouette est plus profilée et aérodynamique. Soulignons le toit noir lustré disponible de série sur les Trailhawk, Summit et Summit Reserve.

Photo: Jeep

À l’intérieur, le décor plus raffiné et techno comprend un écran central tactile de 10,1 pouces propulsé par le nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 ainsi qu’un autre écran de 10,25 pouces devant le passager avant, une première dans la catégorie. Le service Amazon Fire TV est disponible en option avec le nouveau système de divertissement aux places arrière. Une instrumentation numérique de 10,1 pouces et l’affichage tête haute peuvent compléter le tout.

Photo: Jeep

Au fait, le volume de l’habitacle a augmenté de 116 litres, tandis que le coffre de 1 067 litres représente un gain de 40 litres. Il y a aussi plus de rangement à l’avant, où se trouvent des commandes révisées et de nouveaux sièges avec un maximum de 16 réglages électriques. La version haut de gamme Summit Reserve est le Grand Cherokee le plus luxueux de l’histoire, avec du cuir Palermo et une chaîne audio McIntosh à 19 haut-parleurs de 950 watts.

Quant à la sécurité, on retrouve au menu un système de caméras à 360 degrés et de vision nocturne de même qu’un assistant de conduite actif. Malheureusement, ce dernier ne permet pas de relâcher le volant ou de se laisser distraire. Un dispositif surveille constamment le niveau d’attention du conducteur.

Photo: Jeep

Les prix du Jeep Grand Cherokee 2022 seront annoncés à une date ultérieure.