Jeep Grand Cherokee 2022 : cinq choses à savoir

La cinquième génération du Jeep Grand Cherokee amène une panoplie d’innovations : nouveau design, une version hybride et de nombreuses technologies à bord.

Voici cinq choses à savoir sur le Jeep Grand Cherokee 2022.

Des airs de déjà vu

Le Grand Cherokee est fabriqué sur la même plate-forme que le Grand Cherokee L. La différence? L’empattement et la longueur sont plus courts dans le premier cas. Malgré tout, plusieurs éléments esthétiques sont partagés entre les deux VUS.

L’utilitaire arbore une grille plus large et une nouvelle partie avant. La toiture est plus basse d’un centimètre, question d’aérodynamisme. Les voies sont élargies de 3,6 cm et la dimension des jantes peut monter jusqu’à 21 pouces.

Sept versions sont disponibles : Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Summit et Summit Reserve. Les trois dernières moutures ont droit à un toit noir brillant.

Photo: Jeep

V6, V8… et hybride rechargeable

Tout comme le Jeep Wrangler, le Grand Cherokee emboîte le pas de l’électrification. L’année-modèle 2022 introduit une version hybride branchable (PHEV), le 4xe. La batterie de 17 kWh alimente les deux moteurs situés à l’arrière et travaille de pair avec un moteur quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé.

Au total, l’hybride génère une cavalerie de 375 chevaux et un couple de 470 lb-pi. Par ailleurs, Jeep avance qu’il est possible de parcourir 40 kilomètres en mode complètement électrique. La consommation mixte est estimée à 4,1 Le/100 km, lui permettant une autonomie d’environ 708 kilomètres.

Le consommateur peut également choisir entre deux autres motorisations bien connues. D’abord, le V6 3,6 litres Pentastar qui développe 293 chevaux et 260 lb-pi. Sinon, le moteur V8 5,7 litres de 357 chevaux et 390 lb-pi est aussi offert.

Toutes les moutures du Grand Cherokee 2022 sont appariées à la transmission TorqueFlite à huit rapports et au rouage intégral.

Photo: Stellantis

Plus pratique

Avec ses nouvelles dimensions extérieures, le Grand Cherokee est dorénavant plus spacieux. Le volume pour les passagers grimpe à 4 095 litres, une augmentation de 116 litres par rapport à l’ancienne génération. L’espace de chargement est également plus grand de 39,6 litres.

En termes de remorquage, les données varient en fonction de la motorisation choisie. Au bas de l’échelle se retrouve le 4xe qui peut tirer des charges allant jusqu’à 2 720 kg (6 000 lb). En optant pour les V6 et V8, les chiffres montent respectivement à 2 812 kg (6 200 lb) et 3 265 kg (7 200 lb).

Pour les amateurs de conduite hors route, sachez que le Grand Cherokee a une garde au sol de 28,7 cm (11,3 pouces) lorsqu’il est équipé de la suspension à air Quadra-Lift. De plus, cette version peut traverser des cours d’eau jusqu’à 61 cm (24 pouces) de profondeur.

Photo: Jeep

Habitacle technologique

L’habitacle moderne du Jeep Grand Cherokee regroupe plusieurs nouvelles technologies. D’abord, le système d’infodivertissement Uconnect 5 incorpore un écran de 10,1 pouces et est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil, sans oublier la fonction Alexa d’Amazon.

Le passager aura même droit à son propre écran de 10,25 pouces, une première dans la catégorie. Les technologies optionnelles incluent le rétroviseur numérique, la charge par induction pour téléphones mobiles, le système de navigation et la possibilité de brancher jusqu’à huit appareils sur le Wi-Fi 4G LTE.

Pour les audiophiles, le système audio McIntosh de 950 watts muni de 19 haut-parleurs et d’un caisson d’extrêmes graves est disponible.

Le service Amazon Fire TV est disponible en option avec le nouveau système de divertissement aux places arrière. Une instrumentation numérique de 10,1 pouces et l’affichage tête haute, également optionnels, complètent le tout.

Photo: Jeep

Beaucoup de technologies de sécurité

Comme le veut la tendance, le Jeep Grand Cherokee intègre plusieurs technologies d’aide à la conduite. Ainsi, toute la gamme est équipée de l’alerte de collision avec freinage d’urgence et la détection des piétons/cyclistes, du régulateur de vitesse adaptatif, du système avec l’assistance au maintien de voie et du système de surveillance des angles morts.

Photo: Jeep

D’autres technologies optionnelles peuvent être ajoutées comme le système avec la détection des piétons et des animaux, le détecteur de fatigue ou encore le système de caméra panoramique à 360 degrés.

Le Jeep Grand Cherokee 2022 arrivera chez les concessionnaires du Québec à la fin du quatrième trimestre de 2021. Les prix seront annoncés à une date ultérieure.

