Jeep Grand Cherokee 2022 : le Guide de l'auto s'entretient avec le PDG de Jeep

Suite au dévoilement du nouveau Jeep Grand Cherokee 2022, le Guide de l'auto s'est entretenu avec Christian Meunier, le Président de la marque Jeep au sein du groupe Stellantis.

Avec l'arrivée récente du Grand Cherokee L, il était évident qu'une nouvelle mouture du Grand Cherokee « tout court » allait bientôt arriver. En effet, les VUS intermédiaires connaissent un grand succès en Amérique du Nord, et le modèle sortant, vieillissant, ne pouvait plus concurrencer pleinement une compétition plus récente. Avec l'arrivée de son nouvel utilitaire complètement remanié, Stellantis a logiquement de grandes ambitions pour ce modèle.

« Il s'agit d'un produit d'une importance capitale pour Jeep, explique Christian Meunier. Avec le nouveau Grand Cherokee, nous voulions intégrer davantage de luxe et de technologies dans le véhicule. Et quand on regarde le niveau atteint par les modèles haut de gamme comme le Summit Reserve, nous pensons qu'il entre en compétition face à aux produits des marques premium».

Photo: Jeep

Par ailleurs, Stellantis a également annoncé un plan ambitieux concernant l'électrification de ses véhicules. On retrouve cette volonté avec l'arrivée d'une version hybride rechargeable 4xe, qui dote de Grand Cherokee d'une autonomie 100% électrique d'environ 40 km.

« À l'échelle mondiale, les modèles 4xe se vendent très bien, en particulier en Europe où de plus en plus de villes souhaitent interdire ou limiter fortement la circulation des véhicules à essence, précise Christian Meunier. Mais avec les annonces récentes de Joe Biden concernant l'électrification à grande échelle des États-Unis, l'Amérique du Nord va suivre le mouvement dans un avenir proche. On peut aussi penser à la Californie, où proposer des modèles Jeep électrifiés est assurémment un atout. »

Et qu'en est-il du Québec? « Avec ses énormes ressources en hydroélectricité, le Québec sera sans aucun doute un acteur important de cette transition, d'autant plus si la société vend son électricité propre aux États-Unis, comme cela a été annoncé récemment. En ce qui concerne le Grand Cherokee, nous pensons que la demande pour les modèles 4xe sera importante, le défi sera d'ailleurs de réussir à en livrer suffisamment. Mais je suis convaincu que vous allez en voir beaucoup sur les routes », ajoute Monsieur Meunier.

Lorsqu'on regarde à plus moyen terme, est-ce que cela signifie que le prochain Jeep Grand Cherokee sera doté d'une motorisation 100% électrique? «Il est trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'horizon 2025, il y aura un modèle Jeep 100% électrique dans chaque catégorie, conclut Christian Meunier».

Pour rappel, le nouveau Grand Cherokee sera disponible à la fin de l'année 2021. Pour le modèle 4xe, il faudra attendre le début de l'année 2022. Par ailleurs, les prix n'ont pas encore été annoncés, ce qui signifie qu'on ignore encore si la version hybride rechargeable sera éligible à des rabais gouvernementaux.

