Combien coûte... le Jeep Grand Cherokee 2022?

Le Jeep Grand Cherokee fait peau neuve pour 2022. Le VUS intermédiaire propose de nouvelles technologies, un habitacle et une conduite plus raffinés, tout en conservant des mêmes motorisations bien connues chez Jeep.

En plus de toutes les versions offertes avec ce Grand Cherokee de nouvelle génération, Jeep a décidé de garder l’ancienne génération en même temps de commercialiser le nouveau Grand Cherokee et sa version allongée L.

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert explique que seules les variantes de bases sont vendues pour la précédente itération, alors que la récente a droit à toutes les déclinaisons. Notez cependant qu’il n’y a pas de modèles de performances SRT et SRT Trackhawk pour le moment.

Deux groupes motopropulseurs, hybride à venir

Deux mécaniques servent le Grand Cherokee 2022. D’abord, il peut équiper le V6 de 3,6 litres de 293 chevaux. « C’est un moteur connu, fiable et efficace. Très agréable au niveau du couple initial », mentionne le Antoine Joubert. La consommation d’essence oscille entre 11 et 11,5 L/100 km.

Photo: Antoine Joubert

Puis, le V8 5,7 de 357 chevaux figure également au menu. « Ça pour moi, c’est une curiosité […] parce qu’il n’y a aucun autre véhicule concurrent qui propose une motorisation comparable », s’interroge Antoine. Lors de son essai, il a obtenu une cote de 16 L/100 km.

Une version hybride enfichable nommée 4xe arrivera au printemps. En jumelant un bloc à quatre cylindres aà un moteur électrique, la puissance combinée s’élève à 375 chevaux. Par ailleurs, trois types de rouages 4x4 seront offerts.

La mouture hybride pourra remorquer jusqu’à 6 000 lb, alors que les variantes à moteur V6 et V8 montent la donne à 6 200 lb et 7 200 lb respectivement.

Sur la route, Antoine note plusieurs améliorations face à la précédente génération. « Ce produit est beaucoup plus raffiné. [Nous entendons] beaucoup moins les bruits éoliens. [C’est] drôlement plus silencieux ». Il souligne aussi la bonne position de conduite, la visibilité accrue et l’ergonomie « bien pensée ».

Un habitacle amélioré

À bord de la version à l’essai, l’habitacle renferme une série de technologies au goût du jour. Le Grand Cherokee Summit Reserve équipe des sièges chauffants/massants/ventilés, le volant chauffant, le toit ouvrant panoramique ainsi que la visualisation tête-haute.

Photo: Antoine Joubert

L’écran du système d’infordivertissement mesure 10,25 pouces. « [C’est] un écran vraiment bien fait », se réjouit le chroniqueur. Il apprécie l’ergonomie et le fait qu’il possède les applications Apple CarPlay et Android Auto.

Toutefois, Antoine est moins impressionné par l’instrumentation complètement numérique au design « plus ou moins intéressant ». Le passager a d’ailleurs son propre moniteur qui regroupe plusieurs fonctionnalités du système multimédia comme la radio et la navigation.

Photo: Jeep

En ce qui concerne le Grand Cherokee L, Antoine met l’accent sur l’accès difficile à la troisième rangée de sièges. « Ce n’est pas ce qu’il y a de plus génial », commente-t-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Jeep Grand Cherokee 2022… et dévoile sa gamme de prix!