Jeep annonce les Recon et Wagoneer 100 % électriques

Cherchant à devenir rien de moins que la marque de VUS zéro émission par excellence à l’échelle mondiale, Jeep a dévoilé aujourd’hui sa stratégie pour ses futurs modèles 4xe entièrement électriques. Quatre seront lancés en Amérique du Nord et en Europe d’ici la fin de 2025, année où tous les produits de Jeep seront électrifiés d’une manière quelconque.

Cinq ans plus tard, la moitié des ventes de Jeep aux États-Unis et la totalité en Europe seront 100% électriques.

Jeep Recon

Photo: Jeep

Comme un espion en mission de reconnaissance, le tout nouveau Jeep Recon pourra partir à l’aventure et explorer la nature en silence. Profitant d’une plateforme différente et conçu dès le départ comme un VUS électrique, il fait néanmoins usage du système à quatre roues motrices Selec-Terrain de Jeep. À cela s’ajoutent un différentiel à verrouillage électronique, des plaques de protection sous le véhicule, des crochets de remorquage et des pneus tout-terrain bien mordants.

À l’instar du légendaire Wrangler, le Recon est en mesure de traverser le redoutable sentier Rubicon, insiste la compagnie. Chemin faisant, le conducteur peut ouvrir le toit d’un seul bouton, puis retirer les portières ainsi que les vitres pour une liberté maximale.

Il est encore trop tôt pour connaître les spécifications techniques comme la puissance et l’autonomie. Sachez que le Jeep Recon se présentera devant public l’an prochain, que ses réservations débuteront tôt en 2023 et que sa production suivra en 2024.

Jeep Wagoneer électrique

Photo: Jeep

Les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer auront un frérot 100% électrique. Portant le nom de code « Wagoneer S » pour le moment, ce nouveau VUS adoptera un design unique, plus fluide et aérodynamique tout en faisant honneur à la réputation tout-terrain de Jeep. Ce que vous voyez sur les images n’est pas encore le modèle de production mais devrait s’en rapprocher. Même la devanture futuriste qui reprend la calandre à sept fentes de Jeep? Oui, c’est l’idée.

Pour le reste, Jeep parle d’une finition haut de gamme, d’un habitacle rempli de technologies et de performances relevées. D’ailleurs, quelques chiffres sont avancés : 600 chevaux, une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ et une autonomie maximale de quelque 640 kilomètres.

Tout comme le Recon, le Wagoneer électrique sera exposé l’an prochain, ses réservations débuteront tôt en 2023 et il entrera en production en 2024.

Jeep Avenger

Photo: Jeep

À l’échelle mondiale, le tout premier Jeep entièrement électrique sera toutefois l’Avenger, commercialisé dès 2023 en Europe et par la suite dans d’autres marchés comme le Japon et la Corée du Sud. C’est le petit VUS dont on avait eu un aperçu lors de la journée « Dare Forward » de Stellantis plus tôt cette année.

Positionné en-dessous du Jeep Renegade, l’Avenger (de fabrication polonaise) promet une autonomie de 400 kilomètres. Son format est adapté aux besoins des consommateurs européens mais il conserve les attributs chers à Jeep, comme une garde au sol et des angles d’approche/départ remarquables.

La présentation officielle du Jeep Avenger aura lieu le 17 octobre lors du Mondial de l’auto de Paris 2022. Pour ce qui est des autres modèles électriques à venir, il faudra attendre plus longtemps pour les voir.

En vidéo : Le Guide de l'auto conduit le concept Jeep Magneto 2.0 électrique