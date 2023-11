Le Jeep Wrangler électrique sera prêt en 2028

À la suite de l’accord de principe survenu entre Stellantis et le syndicat américain United Auto Workers (UAW), on en sait un peu plus sur les futurs plans du constructeur.

Tel que rapporté dans un précédent article, l’usine de l’Illinois qui a terminé de produire le Jeep Cherokee accueillera une nouvelle camionnette intermédiaire (présumément de la marque Ram) à court terme et une usine de batteries pour véhicules électriques y sera construite à proximité.

À quoi serviront ces batteries? Fort possiblement pour le Jeep Wrangler électrique, entre autres. C’est connu, Jeep veut électrifier l’ensemble de sa gamme de VUS (son objectif initial était 2025 mais pourrait être repoussé un peu) et son premier modèle 100% électrique, basé sur le concept Recon, devrait sortir quelque part en 2024.

Photo: Jeep

Selon des informations partagées par le syndicat UAW, le Wrangler recevra une mise à jour de sa variante hybride rechargeable 4xe pour 2025, puis une nouvelle génération entrera en scène en 2028 avec non pas une mais bien deux motorisations électriques. L’une d’elles s’accompagnerait d’un moteur à combustion en guise de génératrice pour prolonger l’autonomie.

Étrangement, il n’y aucune mention d’un Wrangler à essence ou même hybride, laissant croire que le prochain Wrangler pourrait être exclusivement électrique. Tout ceci reste bien sûr à confirmer et les plans pourraient changer suivant l’évolution de la demande sur le marché américain.

Photo: Jeep

Par ailleurs, on apprend du même souffle que les Jeep Wagoneer and Grand Wagoneer dureront au moins jusqu’en 2028, avec une mise à jour de la génération actuelle prévue en 2025 et une autre en 2027. Au milieu de la décennie, une variante électrique avec prolongateur d’autonomie fera ses débuts. Une seconde sans génératrice est attendue en 2027. Ces modèles viendront rivaliser avec le Cadillac Escalade IQ et le Range Rover électrique à venir.

Enfin, toujours selon le syndicat UAW, le prochain Grand Cherokee sortira en 2027 et offrira à la fois des motorisations à essence et à batterie. Son partenaire sur la chaîne de montage à Detroit, le Dodge Durango, serait quant à lui renouvelé pour l’année-modèle 2026 et également disponible avec deux sources d’énergie différentes.

Stellantis n’a pas réagi à ces informations, refusant de commenter sur ses futurs produits comme c’est la pratique courante.

