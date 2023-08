Cadillac Escalade IQ 2025 : 724 km d’autonomie et jusqu’à 750 chevaux

L’Escalade est l’un des modèles les plus iconiques de Cadillac et aujourd’hui, la marque américaine dévoile sa déclinaison électrique.

Reconnaissable par sa silhouette costaude, l’Escalade IQ demeure imposant tout en offrant un profil plus élégant avec son long museau et son toit incliné. Le bouclier avant reprend la signature stylistique des Lyriq et Celestiq, alors que l’arrière arbore des feux verticaux. Le toit est désormais vitré et le coefficient de traînée a été abaissé d’environ 15 %, afin de rendre l’utilitaire plus aérodynamique que ses homologues à essence.

Photo: Cadillac

Puisqu’il est bâti sur la plateforme modulaire électrique Ultium (que l’on retrouve également à bord du GMC Hummer EV) le plancher est plat et plus bas que l’Escalade normal. La batterie est dotée de 24 modules (200 kWh) et Cadillac estime son autonomie à 724 km. À l’aide d’une borne de 350 kW, il est possible de regagner 160 km en approximativement 10 minutes.

Un immense écran

L’intérieur se caractérise par son haut niveau de luxe et sa qualité de finition. L’écran principal s’étend d’un pilier à l’autre pour mesurer 55 pouces dont 35 pouces servent au conducteur. Cette partie jumèle à la fois l’instrumentation et le système multimédia qui incorpore Google et un modem 5G. La deuxième portion est opérée par le passager, qui peut visionner des films ou même jouer aux jeux vidéos grâce à la présence d’un port HDMI. Pour ne pas distraire le conducteur, cette écran est polarisé.

Photo: Cadillac

L’ensemble Exécutif octroie des sièges capitaines à la deuxième rangée et une console située entre les deux. Cette dernière permet de régler divers paramètres comme la climatisation et les diverses fonctions attribuées aux sièges (qui sont chauffants, ventilés et massant). De plus, chaque occupant a droit à un moniteur de 12,6 pouces.

Photo: Cadillac

Pour les audiophiles, le système audio AKG Studio Reference avec 40 haut-parleurs est disponible lorsque le véhicule est équipé de l’ensemble Exécutif. Les versions Luxe 2 et Sport 2 comprennent un système à 36 haut-parleurs, alors que les Luxe 1 et Sport 1 n'en possèdent que 19. L’ambiance peut également être modifiée grâce à une palette de 126 couleurs.

L’espace intérieur est généreux. Le volume utilitaire est le même que la variante allongée (ESV) de l’Escalade à essence. Le coffre à l’avant (le « frunk »), exclusif à la version électrique, permet d’entreposer jusqu’à 340 litres.

Photo: Cadillac

Plus de 700 chevaux

Au chapitre mécanique, l’Escalade IQ possède de nombreuses technologies pour maximiser le confort. Selon GM, la suspension à air adaptative et indépendante, et le Magnetic Ride Control 4.0 octroient un roulement doux et agréable pour les passagers, et ce, malgré la taille imposante des jantes de 24 pouces.

Photo: Cadillac

En tenant compte du gabarit de l’Escalade, les roues arrière sont directices, réduisant le diamètre de braquage à seulement 12 mètres. Comme le GMC Hummer EV, le Cadillac Arrival Mode permet de se déplacer en diagonale afin faciliter le stationnement.

Le groupe motopropulseur comprend deux moteurs électriques qui peuvent générer jusqu’à 750 chevaux et 785 lb-pi de couple (estimés par Cadillac). Par conséquent, le sprint du 0 à 60 mi/h (0 à 97 km/h) s’effectue en moins de 5 secondes. Pour cela, il faut enclencher le mode Velocity Max. De son côté, la capacité de remorquage s’élève à 8 000 lb.

Photo: Cadillac

Pour les longs trajets, la fonction Super Cruise de Cadillac permet de parcourir plus de 640 000 km d’autoroutes répertoriées aux États-Unis et au Canada. Il s’agit d’un système de conduite semi-autonome. Les technologies de sécurité incluent l’aide au stationnement, le freinage automatique d’urgence avec le système de détection des piétons et cyclistes, et la caméra à 360 degrés.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 sera offert en deux déclinaisons (Luxe et Sport) et l’utilitaire sera fabriqué au Factory ZERO Detroit-Hamtramck Assembly Center au Michigan. La production débutera à l’été 2024. Le prix n’a pas encore été annoncé, toutefois, le modèle américain s’affiche à 130 000 $ US.

