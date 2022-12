L’Escalade et la Camaro pourraient aussi devenir des marques

Le même média qui rapportait dernièrement que General Motors fera de la Chevrolet Corvette une sous-marque, avec entre autres une berline et un VUS, revient à la charge en évoquant la possibilité que le Cadillac Escalade et la Chevrolet Camaro subissent un pareil traitement.

Selon Car and Driver, qui dit s’appuyer sur les informations d’un employé du Centre technique de GM à Warren, au Michigan, le constructeur aurait envisagé sérieusement de réinventer la marque Cadillac une fois de plus, mais la direction semblerait vouloir miser davantage sur l’emblématique VUS pleine grandeur en créant une sous-marque avec celui-ci.

Il serait question notamment de développer un Escalade un peu plus abordable et plus compact mais toujours à trois rangées, un peu comme le Jeep Grand Wagoneer a son Wagoneer. Une autre option apparemment en discussion est un multisegment tout-terrain dont la silhouette se rapprocherait plutôt de celle d’une voiture. Puis, pour le marché chinois, une sorte de fourgonnette de luxe pourrait voir le jour.

Photo: General Motors

Quant à la Camaro, dont l'avenir semble toujours incertain, la source de Car and Driver affirme qu’elle serait retenue en raison de son plus grand potentiel de diversification. Même si des modèles comme le Silverado et le Suburban résonnent plus fort, ils ne permettraient pas de créer trois ou quatre variantes différentes.

Une éventuelle sous-marque Camaro pourrait offrir un coupé et un cabriolet entièrement électriques, un multisegment très sportif avec deux ou quatre portes de même qu’une voiture sport plus haut de gamme partageant des composantes avec la prochaine Corvette. Aucun autre détail n’est fourni, cependant.

Photo: Marc Lachapelle

Tout ceci est bien beau et réalisable avec les synergies et les économies d’échelle au sein de GM, mais d’un autre côté, il y a des risques que certains produits se ressemblent trop et se nuisent entre eux. Le géant américain doit retenir des leçons de sa restructuration à la fin des années 2000, rendue nécessaire par la présence d’un trop grand nombre de marques et de modèles dans son catalogue.

